Revolut Business: una soluzione per la gestione delle spese aziendali

Centinaia di migliaia di aziende hanno già scelto la piattaforma Revolut Business per la propria gestione finanziaria, beneficiando di vantaggi come il supporto a oltre 25 valute e ai pagamenti in più di 100 paesi di tutto il mondo. Oggi puoi fare altrettanto per la tua attività, approfittando di una promozione ad hoc che include un mese di piano premium senza alcuna spesa di abbonamento.

Perché conviene scegliere Revolut Business

Disponibile per le aziende e per i liberi professionisti, la soluzione può contare su caratteristiche come quelle per l’invio e la ricezione del denaro senza frontiere, attraverso bonifici e non solo, e per il controllo delle entrate e delle uscite con strumenti come Statistiche e Spese. Inoltre, chi ha dipendenti, può autorizzare le loro transazioni mediante un’interfaccia semplice e intuitiva. A tutto questo si aggiunge, per chi ne ha necessità, la possibilità di integrazione con software di contabilità come Xero o Quickbooks.

Non è tutto: Revolut Business permette di accettare pagamenti contactless con iPhone (grazie alla funzionalità Tap to Pay) senza dispositivi aggiuntivi e offre un sistema di fatturazione intelligente. Ancora, permette la gestione di carte fisiche e virtuali.

È possibile aprire un conto, modificarlo o chiuderlo quando lo si desidera. Tra le varie formule proposte c’è anche quella Free, completamente gratuita e con funzionalità base come un servizio di assistenza 24/7 a cui rivolgersi in caso di necessità e la creazione della busta paga per il team di collaboratori. L’accesso a ogni strumento è consentito via Web oppure attraverso l’applicazione mobile dedicata.

Sono oltre 10.000 le aziende che, ogni mese, scelgono di affidarsi a Revolut Business per la gestione delle proprie finanze (le carte emesse nello stesso periodo superano le 130.000 unità): oggi puoi farlo anche tu. Tutti i dettagli in merito ai piani premium proposti, Grow, Scale ed Enterprise per le società, Professional e Ultimate per i liberi professionisti, sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.