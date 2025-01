Revolut lancia le chiamate in-app per evitare le truffe telefoniche

L’arrivo delle chiamate in-app per i clienti privati rappresenta l’ultima delle novità lanciate da Revolut (apri il tuo conto) con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei propri clienti. Si tratta di un accorgimento introdotto per evitare le truffe di impersonificazione e per consentire di denunciarle rapidamente in caso di azione dei cybercriminali.

Le chiamate in-app per la sicurezza dei clienti Revolut

Funziona in modo molto semplice, ma efficace: quando necessario, i clienti verranno contattati attraverso una telefonata all’interno dell’applicazione e non più mediante chiamate tradizionali. Questo permette di poter sempre contare sull’affidabilità del proprio interlocutore.

Le truffe di impersonificazione, oggi piuttosto frequenti, si verificano quando qualcuno finge di essere una banca, un’autorità o una persona di fiducia, convincendo la vittima a inviare denaro o a condividere dati sensibili, compromettendone dunque la sicurezza. Per quanto riguarda Revolut nello specifico, il numero di casi è al livello più basso degli ultimi due anni, anche se la base utenti è cresciuta di decine di milioni di persone.

Nonostante questo risultato, l’azienda ha testato e sviluppato le chiamate in-app per diversi mesi, arrivando oggi a integrarla nella sua applicazione per i clienti privati. Presto sarà messa a disposizione anche dei clienti Business. Di seguito le parole di Woody Malouf, Head of Financial Crime della società.

Le truffe di impersonificazione possono rappresentare un grosso rischio per molti consumatori. Sappiamo che il modo più efficace per fermare una truffa è rompere il suo incantesimo il più velocemente possibile, prima che venga trasferito denaro. Ecco perché forniamo ai nostri clienti soluzioni innovative che li aiutano a scoprire rapidamente una truffa. La stragrande maggioranza delle nostre chiamate a privati avverrà tramite la nostra app, quindi se un cliente dovesse ricevere una chiamata non pianificata riguardante il suo account personale da qualcuno che afferma di essere Revolut, deve chiudere la telefonata e controllare tramite l’app che la chiamata sia legittima. Parlare con qualcuno tramite la nostra app significa che i clienti possono essere sicuri al 100% di parlare con Revolut e non con un truffatore.

Infine, ti segnaliamo che, se apri il tuo conto Revolut in questo momento, puoi ottenere una ricompensa di 10 euro.