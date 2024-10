Revolut: come richiedere un prestito anche in Italia

Adesso anche in Italia è possibile richiedere un prestito direttamente dall’app di Revolut, il conto online pensato per semplificare la gestione delle tue finanze, anche se viaggi molto. Hai la possibilità di richiedere una somma fino a 50.000 euro, ricevere una risposta in pochi istanti e restituirlo come vuoi. Ecco come funziona.

Revolut: scopri la nuova funzione prestiti

Il sistema rispecchia quello che è essenzialmente l’app di Revolut: semplicità, velocità e tutto direttamente dall’applicazione. Nel caso dovessi avere bisogno di una somma per i tuoi progetti, che si tratti di lavori di ristrutturazione in casa o altro ancora, con Revolut puoi averla in pochi secondi.

Tutto quello che devi fare è aprire l’app di Revolut, scorrere in basso alla voce “Prestiti”, poi su “Richiedi Prestito“, impostare l’importo e la durata del prestito: da 1.000 a 50.000 euro per un range tra i 6 e gli 84 mesi. Riceverai subito un prospetto della rata mensile, del tuo tasso d’interesse e del costo totale del credito. La risposta arriva in pochi minuti: se viene approvata, la somma verrà subito erogata sul tuo conto.

Il prestito è poi totalmente flessibile perché puoi estinguerlo anticipatamente, fare pagamenti supplementari o modificare le date delle rate a seconda delle tue necessità. I prestiti offrono un TAEG a partire dal 6,89%, e le rate possono essere distribuite, come detto, fino a 84 mesi, garantendo maggiore libertà nella gestione del finanziamento.

Una nuova funzionalità utilissima per ottenere rapidamente i fondi necessari per realizzare i tuoi progetti.