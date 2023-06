Revolut: conti cointestati per partner, amici o coinquilini

Revolut offre un conto e un’app per la gestione delle finanze personali, mettendo a disposizione numerosi servizi a partire dai trasferimenti di denaro in tempo reale, alle analisi delle spese, fino alla possibilità di effettuare investimenti in criptovalute e azioni.

La registrazione a Revolut è completamente gratuita, ma è possibile scegliere diverse tipologie di abbonamento, dalla versione Standard, completamente gratuita, a quelle Plus, Premium e Metal, che prevedono invece l’acquisto di un abbonamento mensile per ottenere ulteriori funzionalità e accedere ad offerte esclusive.

Il conto include carte di pagamento fisiche e virtuali, permette di effettuare transazioni in oltre 30 valute e di pagare nella valuta locale ovunque ci si trovi nel mondo.

L’app consente anche di condividere il denaro con partner, amici o coinquilini aprendo un conto cointestato: tutti i clienti possono creare un account aggiuntivo all’interno dell’app Revolut. Non sarà necessario rispettare requisiti particolari, nemmeno condividere la residenza, dunque questo servizio è a disposizione di tutti.

Tramite l’app di Revolut è possibile effettuare tutte le operazioni, il conto associato ad un IBAN multi-valuta permette di inviare e ricevere bonifici, in più con Revolut è possibile pagare bollette, tasse e multe tramite PagoPA senza commissioni.

L’app mette a disposizione numerosi strumenti per agevolare la gestione delle finanze personali, dalle analisi spese ai salvadanai digitali. In più, grazie all’open banking è anche possibile collegare tutti i propri conti a Revolut per tenere monitorate le proprie finanze da un’unica app.

Infine, Revolut permette ai suoi clienti di aprire fino a 5 conti dedicati agli under 18, mettendo a disposizione un’app e una carta progettate ad hoc per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni.

Per conoscere l’offerta completa di Revolu clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.