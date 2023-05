Revolut continua a regalare tre mesi di Premium: approfitta ora

Revolut Premium è un piano finanziario in regalo per tre mesi offerto dalla società fintech britannica che ti dà accesso al mondo senza problemi bancari o finanziari.

Con questo piano, hai la libertà di spendere, investire e risparmiare denaro in modo intelligente, senza preoccupazioni.

Ti permette di vivere la tua vita globalmente, con la massima tranquillità, sapendo che tutto è sotto controllo.

Al prezzo di 7,99 euro al mese, puoi accedere al servizio Premium. Tuttavia, come dicevamo, per i nuovi clienti è disponibile una promozione esclusiva che consente loro di utilizzare gratuitamente il servizio Premium per un trimestre.

Devi soltanto registrarti nella pagina ufficiale e effettuare l’upgrade del tuo account per usufruire di questa promo.

Revolut, tre mesi di Premium gratis e tanti altri vantaggi

I vantaggi di avere Revolut Premium sono illimitati. Hai la possibilità di fare cambi valuta senza limiti, ricevere fino al 5% di cashback quando effettui prenotazioni di alloggi e ottenere una copertura medica e dentistica di emergenza internazionale.

Inoltre, puoi anche inviare denaro gratuitamente ed effettuare un numero illimitato di trasferimenti nazionali. Puoi prelevare fino a 400 euro al mese ed essere coperto per acquisti fino a 2.500 euro all’anno.

Questo è solo il punto di partenza: i vantaggi esclusivi offerti da Revolut Premium lo rendono una scelta ideale per le persone che cercano di massimizzare le loro esperienze su base giornaliera.

Dopo aver effettuato l’upgrade, avrai anche una carta Premium con opzioni di design esclusive tra una vasta gamma di scelte. Riceverai la carta in modo rapido e gratuito a casa tua.

Per ottenere il servizio Premium gratuito, procedi come segue: vai alla pagina dedicata nel link qui sotto e inserisci il tuo numero di telefono:

Successivamente, riceverai un link univoco che ti consentirà di scaricare l’app Revolut e creare il tuo account.

Al termine dei controlli di routine, potrai usufruire della promozione Premium trimestrale a costo zero. La procedura è semplice e veloce.

