Revolut, conto multivaluta con 3 mesi gratis di Premium: registrati ora

Se c’è un aspetto che in tanti stanno imparando è l’utilità odierna di un conto multivaluta, molto utile per chi viaggia spesso o effettua transazioni internazionali.

In questo, Revolut presenta una soluzione semplice per la gestione finanziaria attraverso un’app user-friendly, facilmente accessibile su dispositivi iOS e Android.

Offre una gamma di servizi, come opzioni di pagamento, cambio valuta, trasferimento di denaro e monitoraggio delle spese.

Con questa app, puoi gestire i trasferimenti di denaro in più di 30 valute globali e condividere senza problemi le spese con persone di oltre 200 paesi.

Puoi accedere all’app in due versioni: la versione Standard gratuita, che offre una carta di pagamento virtuale all’interno dell’app o gli abbonamenti Plus, Premium e Metal.

Gli ultimi tre includono vantaggi extra insieme alle carte di pagamento fisiche. Inoltre, grazie alla promo attuale, puoi provare gratuitamente per 3 mesi la versione Premium.

Revolut, il conto multivaluta che cercavi

Revolut offre un’esperienza di pagamento senza soluzione di continuità, sia in negozio che online, in diverse località, utilizzando la valuta locale.

Inoltre, essendo un conto multivaluta, con l’app puoi facilmente trasferire denaro in tutto il mondo a un tasso di cambio competitivo senza costi nascosti.

Inoltre, puoi inviare denaro ad altri utenti Revolut istantaneamente e gratuitamente.

Optare per la versione Premium o Metal ti garantisce tariffe esclusive sulle tue prenotazioni di alloggi in-app, accompagnate da un cashback istantaneo fino al 5%.

Per una serenità senza pari, gli abbonati Premium e Metal hanno un’assicurazione completa, che comprende la copertura medica e dentistica di emergenza in tutto il mondo, nonché l’assicurazione per il ritardo del volo e sui bagagli.

Inoltre, la pre-registrazione del volo garantisce pass gratuiti per le lounge aeroportuali in caso di ritardo di un’ora. Approfittane subito: apri il conto nel link sottostante e prova gratis per 3 mesi Premium.

Oltre alle sue caratteristiche principali, l’app vanta una varietà di funzioni di monitoraggio delle spese. Puoi impostare limiti mensili o personalizzare i budget in base alle tue esigenze.

Puoi anche scegliere tra diversi metodi di risparmio, tra cui l’arrotondamento delle spese o l’impostazione di bonifici automatici a Salvadanai digitali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.