Revolut: conto multivaluta e gestione smart

Revolut emerge come uno degli attori principali nel panorama del fintech, offre una serie di servizi e prodotti finanziari che si adattano sia a clienti individuali che a imprese. Con oltre 40 milioni di utenti, questa piattaforma si distingue per la sua versatilità e per l’ampia gamma di opzioni disponibili.

Gestione smart del denaro

Revolut si posiziona come una piattaforma fintech completa, offrendo soluzioni semplici, sicure e personalizzabili per ogni tipo di utente. Le caratteristiche principali di questa piattaforma includono:

Conto multivaluta : Gli utenti possono detenere, scambiare e spendere denaro in oltre 30 valute, sfruttando il tasso di cambio reale.

: Gli utenti possono detenere, scambiare e spendere denaro in oltre 30 valute, sfruttando il tasso di cambio reale. Funzionalità di spesa e budget : L’app permette di impostare limiti di spesa e di creare salvadanai digitali per raggiungere obiettivi di risparmio.

: L’app permette di impostare limiti di spesa e di creare salvadanai digitali per raggiungere obiettivi di risparmio. Analisi di spesa settimanali: Un quadro completo delle proprie finanze è disponibile in tempo reale, consentendo un migliore controllo delle proprie risorse economiche.

Funzionalità innovative

Revolut va oltre la semplice gestione del conto, introducendo funzioni innovative e offrendo massima sicurezza.

Gestione abbonamenti : Revolut permette di monitorare gli abbonamenti attivi con notifiche prima della scadenza delle prove gratuite.

: Revolut permette di monitorare gli abbonamenti attivi con notifiche prima della scadenza delle prove gratuite. Pagamento bollette e tasse : Il conto offre possibilità di pagare bollette e tasse tramite PagoPA direttamente dall’app senza commissioni aggiuntive.

: Il conto offre possibilità di pagare bollette e tasse tramite PagoPA direttamente dall’app senza commissioni aggiuntive. Gestione delle Carte : Le carte di pagamento si possono gestire facilmente dall’app, con opzioni per bloccarle, sbloccarle o impostare limiti di spesa.

: Le carte di pagamento si possono gestire facilmente dall’app, con opzioni per bloccarle, sbloccarle o impostare limiti di spesa. Carte Virtuali Sicure: Per gli acquisti online, le carte virtuali offrono un ulteriore livello di sicurezza con dettagli che si aggiornano automaticamente dopo ogni acquisto.

Opzioni di abbonamento

Revolut propone diversi piani di abbonamento, da quelli gratuiti a quelli premium, garantendo così un’offerta adatta a diverse esigenze finanziarie:

Standard : Zero costi per trasferimenti e servizi essenziali.

: Zero costi per trasferimenti e servizi essenziali. Plus, Premium e Metal : Piani che offrono vantaggi aggiuntivi come limiti di spesa più elevati e servizi di lifestyle.

: Piani che offrono vantaggi aggiuntivi come limiti di spesa più elevati e servizi di lifestyle. Ultra: L’offerta più esclusiva, con vantaggi unici e una carta placcata in platino.

Per provare Revolut Premium gratuitamente per 3 mesi clicca qui.