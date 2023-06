Revolut: conto online multi-valuta e PagoPA senza commissioni

Con Revolut gestire il proprio denaro diventa più semplice: questo conto online con carta di pagamento associata offre l’opportunità di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute diverse, garantendo una completa flessibilità e facilità di utilizzo.

Revolut integra numerosissime funzionalità, pensate per rispondere a tutte le esigenze finanziarie come l’invio e la ricezione di denaro, la condivisione delle spese, il pagamento di bollette e tasse tramite PagoPa senza alcuna commissione.

Inoltre, l’applicazione di Revolut permette di impostare limiti di spesa e budget per diverse categorie e di avere a disposizione analisi settimanali che offrono un quadro completo delle abitudini di spesa, aiutando a gestire con maggiore consapevolezza il proprio denaro. In più, si possono creare facilmente dei salvadanai digitali e impostare obiettivi e scadenze per risparmiare in modo smart.

L’app consente anche di monitorare gli abbonamenti attivi e invia una notifica quando la prova gratuita di un abbonamento sta per scadere, in questo modo gli abbonamenti inutilizzati si potranno annullare con un tap.

Attivare il conto di Revolut è facile e veloce, grazie alla procedura online e alla disponibilità dell’app per smartphone. Revolut offre quattro profili di conto tra cui scegliere: Standard (gratuito), Plus (2,99 € al mese), Premium (7,99 € al mese) e Metal (13,99 € al mese). Grazie alla promozione in corso, è possibile provare gratuitamente per 3 mesi il profilo Premium.

I profili Premium e Metal includono offerte esclusive come pass gratuiti per le lounge aereoportuali e un programma di cashback che permette di ottenere fino al 10% sulle prenotazioni dei soggiorni tramite app. Gli account Premium e Metal offrono anche copertura sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio, oltre ad una copertura assicurativa per gli sport invernali.

Per provare gratuitamente Revolut Premium clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.