Revolut, copertura medica inclusa e tre mesi di Premium: approfitta ora

Se hai in programma di partire per un viaggio all’estero questa estate, è importante munirsi di una copertura medica per stare al sicuro.

Tra i vari preparativi, come la prenotazione del volo e la scelta dell’itinerario, l’assicurazione viaggio è un aspetto che non devi assolutamente trascurare.

In particolare, per i viaggi internazionali è fondamentale la copertura sanitaria e l’assicurazione per bagagli in modo da evitare situazioni stressanti.

Alcune banche offrono in forma gratuita un’assicurazione, come ad esempio Revolut, che nel piano Premium offre sia quella medica che quella dentistica, a cui si aggiunge la copertura per un volo in ritardo e l’assicurazione per il bagaglio.

Per attivare la polizza, devi sottoscrivere o eseguire l’upgrade al piano Premium e riceverai automaticamente la copertura quando sarai arrivato a destinazione.

Inoltre, se sei un nuovo cliente, con la promo attuale otterrai tre mesi gratis di Revolut Premium.

Revolut, copertura medica gratuita e tre mesi gratis di Premium

La protezione assicurativa di viaggio offerta da Revolut copre le spese per viaggi annullati, interrotti o ritardati, sullo smarrimento dei bagagli, il loro danneggiamento o la loro consegna in ritardo.

La copertura medica all’estero è garantita, ma anche quella per la franchigia del noleggio auto e per gli sport invernali ed estremi.

Per ottenere tutto questo devi soltanto registrarti a Revolut e attivare il piano Premium, che è gratuito nei primi 3 mesi.

Inoltre, dovrai essere residente nell’area SEE (esclusi Svizzera e Gibilterra) o nel Regno Unito, oltre che titolare del conto e maggiorenne.

A questo punto non ti resta che cliccare sul link qui sotto e registrarti:

Revolut Premium offre anche molte altre agevolazioni, fra cui scambi di valute senza limiti in più di 29 valute, un cashback fino al 5% per prenotazioni di alloggi, invio di denaro gratuito e prelievi fino a 400 euro al mese senza commissioni.

Tutto questo e molto altro ancora è disponibile gratuitamente per i primi tre mesi: è sufficiente aprire un conto Revolut Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.