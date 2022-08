Revolut Crypto: arriva l'approvazione per operare in tutta Europa

La banca digitale Revolut ottiene l’approvazione dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) per operare come fornitore di servizi di cirptovalute in tutta Europa.

L’agenzia di regolamentazione finanziaria di Cipro ha concesso l’autorizzazione a Revolut, consentendo all’azienda fintech di offrire servizi crittografici in tutto lo Spazio economico europeo (SEE).

Il SEE comprende i 27 paesi che fanno parte dell’Unione Europea, oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L’autorizzazione consentirà all’azienda, valutata 33 miliardi di dollari in un recente round di finanziamento, di offrire servizi di criptovalute ai suoi 17 milioni di clienti in tutta Europa.

Revolut si è impegnata per ricevere l’approvazione prima dell’introduzione del regolamento UE sui mercati delle criptovalute o MiCA, progettato per fornire una protezione ai consumatori e reprimere truffe, riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari nel settore delle criptovalute.

MiCA consentirebbe ai fornitori di servizi crypto di offrire i propri servizi in tutta l’UE con l’autorizzazione di una sola autorità nazionale.

Su Revolut

Fondata in Regno Unito nel 2015, Revolut è un’app finanziaria con attualmente circa 20 milioni di clienti in tutto il mondo, offre per ora esposizione a circa 80 crypto asset.

La società fintech, oltre al servizio di cambio valuta e invio denaro, offere decine di prodotti innovativi, tra cui pagamenti peer-to-peer, salvadanai, il conto Junior per bambini, carte di pagamento, programma di cashback.

Negli ultimi dodici mesi, Revolut ha lanciato una serie di nuove funzionalità tra cui On Demand Pay in Regno Unito, prestiti personalizzati e Pay Later in Irlanda ed è stata nominata tra le TIME100 Most Influential Companies. Con servizi offerti in 36 paesi, l’espansione di Revolut continua, con nuovi mercati che verranno lanciati a breve tra cui India, Messico e Brasile.

