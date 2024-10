Revolut: ecco i vantaggi del programma RevPoints

Tutti, chi più chi meno, conoscono Revolut, l’app finanziaria che ha rivoluzionato l’accesso ai servizi bancari da parte di milioni di persone. Adesso però è arrivato il momento di spostare i riflettori su RevPoints, il programma gratuito incluso in tutti i piani Revolut che offre innumerevoli vantaggi agli iscritti.

Un indizio arriva dalla foto di copertina scelta per l’articolo: tra le ricompense di RevPoint si annoverano infatti anche le miglia aeree, grazie alla partnership tra Revolut e alcune delle principali compagnie aeree internazionali quali KLM, Air France, Iberia e British Airways.

I vantaggi del programma gratuito RevPoints

Iniziamo prima di tutto dalle basi: RevPoints è il programma gratuito di Revolut che garantisce fino a un punto per ogni euro speso con la carta associata al proprio conto, in base al piano in uso. In un secondo momento, i punti accumulati possono essere riscattati per ricompense come sconti sulle strutture ricettive presenti nella sezione Soggiorni, oppure per miglia aeree gratuite.

Restando in ambito viaggi, il programma RevPoints include anche sconti su tour e attività disponibili nella sezione Esperienze. Se ad esempio per il prossimo anno si sta pianificando una vacanza a New York, grazie ai punti accumulati durante i prossimi mesi sarà possibile prenotare una o più esperienze locali che renderanno il soggiorno ancora più piacevole.

Va da sé che a un piano premium corrispondono più vantaggi. Ecco una panoramica completa al riguardo:

Standard (gratis): 1 punto per ogni 10 euro di spesa

Plus (3,99 euro al mese): 1 punto per ogni euro di spesa

Premium (9,99 euro al mese): 1 punto per ogni 4 euro di spesa

Metal (15,99 euro al mese): 1 punto per ogni 2 euro di spesa

Ultra (45 euro al mese): 1 punto per ogni 1 euro di spesa

L’iscrizione a Revolut può essere completata gratis su questa pagina del sito ufficiale. Grazie alla promozione in corso, iscrivendosi al piano Premium si beneficia di un cashback di 10 euro.