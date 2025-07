Revolut porta le eSIM in Italia: 1 GB a partire da 1,50 euro

A partire da oggi, gli oltre 3 milioni di clienti in Italia che hanno già scelto Revolut possono navigare in più di 100 paesi del mondo con la eSIM proposta dalla fintech, così da evitare costi di roaming imprevisti durante i viaggi. L’unico requisito richiesto è uno smartphone compatibile con la tecnologia.

Le eSIM di Revolut da oggi in Italia

Vale a dire che non ci sarà bisogno di installare una SIM fisica per recarsi all’estero. Per quanto riguarda le tariffe, si parte da 1,50 euro per GB e sono disponibili diversi piani da sottoscrivere, fino a 20 GB per chi ha bisogno di più traffico.

La novità, che espande ulteriormente il raggio d’azione dell’app finanziaria verso il settore delle telecomunicazioni, interessa tutti coloro che hanno aperto un conto. Per i clienti che hanno scelto la formula Ultra sono inclusi 3 GB da utilizzare senza costi aggiuntivi. Queste le parole di Elyas Sadou, Product Owner eSIM di Revolut.

In Revolut, usiamo la tecnologia per semplificare la vita dei nostri clienti, ed è esattamente ciò che fa la nostra eSIM. Offre un accesso fluido ai dati mobili, eliminando l’inconveniente dei prezzi elevati o la necessità di acquistare e organizzare una scheda SIM fisica.

Rimandiamo alla documentazione dedicata sul sito ufficiale per maggiori informazioni. Lì sono riportate le istruzioni da seguire per installazione e attivazione su smartphone con sistema operativo Android e iOS.

… in aggiornamento