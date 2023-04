Revolut ha lanciato i pagamenti PagoPA gratuiti

Revolut lancia i pagamenti PagoPA senza commissioni: attraverso l’app di pagamento multivaluta ora sarà possibile effettuare tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione – come bollette, multe, bollo auto, tributi, tasse – a costo zero.

Basterà scansionare dal proprio smartphone il QR code sulla ricevuta di pagamento oppure inserire i dati manualmente per effettuare l’operazione senza costi.

Revolut è un’app mobile che permette di gestire il denaro in modo semplice, il suo conto multicurrency permette di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute. Al conto è associata una carta di pagamento (fisica o virtuale) che si può gestire direttamente dall’app e con la quale è possibile effettuare acquisti in tutto il mondo, senza commissioni nascoste.

L’app offre tra le sue funzionalità la possibilità dividere le spese di gruppo- che si tratti del conto del ristorante o del costo dell’affitto – basterà indicare l’importo e l’app penserà a fare i calcoli per suddividerlo.

Con Revolut è inoltre possibile organizzare gli abbonamenti in unico luogo, l’app avviserà quando la prova gratuita di un abbonamento sta per scadere, così si potrà decidere se annullare l’abbonamento o se mantenerlo attivo.

Grazie all’open banking è possibile collegare a Revolut tutti i propri conti – anche quelli presso altri istituti bancari- così da tenere d’occhio le proprie finanze da un’unica app.

Direttamente dall’app è anche possibile impostare budget di spesa e creare dei salvadanai digitali. Le analisi settimanali di Revolut permettono di avere sempre un quadro completo delle proprie finanze. In più, grazie alle statistiche intelligenti, si avrà sempre una visione chiara delle proprie spese e un’analisi dettagliata di dove si spende (esercenti, categorie e paesi).

Per conoscere tutte le funzionalità di Revolut clicca qui

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.