Revolut: il conto multivaluta che si gestisce tramite app

Revolut offre un conto online multivaluta con carta di pagamento virtuale e fisica e un’app per la gestione delle finanze.

Il conto Revolut si può attivare online in pochi minuti ed è disponibile in versione Standard (Gratis), Plus (2,99 € al mese) Premium (7,99 € al mese) e Metal (13,99 € al mese).

Il conto multivaluta di Revolut permette di ricevere e inviare denaro in oltre 30 valute senza commissioni nascoste e consente di pagare nella valuta locale e dividere le spese facilmente con chiunque in oltre 200 paesi.

L’app Revolut consente di creare salvadanai digitali per mettere da parte delle somme scegliendo la modalità di risparmio più adatta alle proprie esigenze, in più è possibile creare dei pocket che consentono di impostare dei budget per ogni categoria di spesa.

Revolut offre anche numerose funzionalità per semplificare al massimo la gestione del denaro, come le statistiche settimanali avanzate per avere sempre sotto controllo le proprie spese.

L’app consente anche di monitorare gli abbonamenti attivi e invia una notifica quando la prova gratuita di un abbonamento sta per scadere, così si potrà decidere se annullare l’abbonamento evitando di pagare degli abbonamenti inutilizzati.

Grazie a Revolut è anche possibile pagare bollette, tasse e multe senza commissioni con pagoPa.

Attivando le versioni Premium o Metal, si avrà anche accesso a tariffe esclusive sulle prenotazioni dei soggiorni effettuate tramite l’app.

I profili Revolut Premium e Metal offrono anche accesso a tariffe scontate in oltre 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo e includono un’assicurazione con copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e l’assicurazione sul bagaglio per i propri viaggi.

Per conoscere l’offerta completa di Revolut clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.