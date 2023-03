Revolut: investimenti in azioni da $1, anche in Italia

Da oggi, Revolut permette di effettuare investimenti in azioni a partire da un dollaro, anche in Italia. La funzionalità, introdotta grazie alla nuova entità commerciale europea del gruppo (Revolut Securities Europe UAB), è accessibile da tutti i clienti e permette di fare trading su titoli come Apple, Zoom o Tesla: non serve altro che iscriversi alla super app finanziaria, già scelta da oltre 28 milioni di clienti retail.

Trading in azioni con Revolut: investimenti da 1 dollaro

Il nostro è tra i primi paesi dello Spazio Economico Europeo a poter beneficiare della novità, insieme a Belgio e Germania. Al momento, la piattaforma di trading offre più di 1.000 titoli tra i quali scegliere, ma entro i prossimi mesi il numero arriverà a incrementarsi raggiungendo circa 2.200. L’attività può essere condotta con il supporto di strumenti che permettono di monitorarne l’andamento in tempo reale, attraverso liste di controllo, grafici e notizie dal mercato sempre aggiornate. Queste le parole di Rolandas Juteika, Head of Wealth & Trading (EEA) di Revolut.

Oltre alle azioni delle aziende quotate negli Stati Uniti, saremo presto in grado di offrire una gamma di prodotti di investimento aggiuntivi, tra cui Exchange Traded Funds (ETF), aziende quotate nei mercati SEE, fondi comuni di investimento, obbligazioni, servizio di robo-advisor e una piattaforma di trading più sofisticata per trader esperti.

La super app finanziaria propone inoltre un corso in sei lezioni a coloro che non hanno precedenti esperienze di trading, così da aiutarli a familiarizzare con i concetti di base degli investimenti e accompagnarli nel percorso di costruire di un portafoglio. Per accedervi non bisogna far altro che aprire l’Hub e premere il pulsante “Impara”.

Tra i prossimo obiettivi definiti da Revolut (apri subito un conto) ci sono l’introduzione di altri prodotti come ETF, aziende quotate nei mercati SEE, bond e il lancio di una piattaforma di trading più sofisticata per gli esperti.

