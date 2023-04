Revolut: iscrizione gratuita e 3 mesi gratis di Premium

Revolut offre un’app per la gestione delle finanze personali con un conto multivaluta che permette di detenere e scambiare denaro in oltre 30 valute e di fare acquisti all’estero nella valuta locale al tasso di cambio reale.

Revolut è disponibile in versione Standard (gratis), Plus (2,99 € al mese), Premium, (7,99 € al mese) e Metal (13,99 € al mese). L’iscrizione è gratuita e permette di richiedere un upgrade alla versione Premium gratuitamente per 3 mesi.

L’account Premium offre vari vantaggi aggiuntivi rispetto all’account standard e include una carta di pagamento fisica con consegna express gratuita oltre a prelievi bancomat senza commissioni fino a 400 euro al mese.

Effettuando le prenotazioni per i propri viaggi tramite l’app di Revolut, l’account Premium permette di avere accesso a tariffe esclusive sulle prenotazioni dei soggiorni e di ottenere fino al 5% di cashback istantaneo al momento della prenotazione.

Revolut Premium include anche un pacchetto assicurativo per viaggiare senza preoccupazioni con copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio.

Con Revolut si avranno inoltre sempre a disposizione numerose funzionalità per gestire le proprie finanze personali: è possibile impostare limiti di spesa e budget per ogni categoria di spesa e creare dei salvadanai digitali impostando obiettivi e scadenze.

Si avranno a diposizione analisi di spesa settimanali per avere sempre a portata di click un quadro completo delle proprie finanze.

L’app consente di monitorare gli abbonamenti attivi e di annullare quelli sottoscritti per sbaglio, Revolut invierà anche un avviso quando la prova gratuita degli abbonamenti sta per scadere.

Inoltre, direttamente dal proprio smartphone, è possibile effettuare il pagamento di bollette e tasse tramite PagoPA senza alcuna commissione.

