Revolut, la carta per risparmiare e investire per te a soli 9€

Il mercato bancario italiano offre al giorno d’oggi numerose soluzioni, pensate per le più svariate esigenze, ma che non sempre riescono a soddisfare tutti i requisiti che ci interessano maggiormente. Revolut, in questo caso, si contraddistingue per essere una soluzione conveniente che offre un gran numero di vantaggi. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Oggi Revolut ti dà la possibilità di sfruttare al meglio il tuo denaro con una promozione del tutto interessante. Ricevi 3 mesi di Revolut Premium gratuitamente. Non a caso, Revolut Premium offre numerosi vantaggi per gestire al meglio spese, risparmi, investimenti, prestiti e non solo.

L’obiettivo di Revolut è quello di aiutarti ad ottenere di più dal tuo denaro, a partire dalla semplice gestione delle tue spese quotidiane fino alla pianificazione di investimenti futuri.

Revolut: gestisci il tuo denaro tramite app

Scegliendo Revolut entri a far parte di un gruppo di oltre 35 milioni di persone che hanno deciso di affidarsi a questo servizio unico e conveniente. Con Revolut anche inviare denaro all’estero diventa semplicissimo! I tuoi familiari o i tuoi amici vivono fuori dall’Italia? Puoi farlo senza problemi, in modo semplice e con tassi davvero ottimi. Inoltre, se ami viaggiare, puoi prenotare il tuo viaggio perfetto e ottenere fino al 5% di cashback. Effettuando la registrazione a Revolut Premium hai anche la possibilità di avere una copertura per gli acquisti di tutti i giorni.

Non perdere altro tempo: ottieni subito una carta Premium esclusiva e personalizzabile e risparmia il 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, senza limiti applicati e prelevi fino a 400 € al mese senza commissioni.

Scegli Revolut per risparmiare, gestire al meglio il tuo denaro e avere a portata di app tutto quello che serve per avere più spazio per fare quello che ti piace! Ricorda che il piano Premium può essere tuo a soli 9,99 euro al mese.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione