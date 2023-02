Revolut Negozi: cashback fino al 3% sugli acquisti

Compri uno smartphone e recuperi una parte della cifra spesa, subito, senza attese. Acquisti un capo d’abbigliamento e fai altrettanto. Un prodotto per la cura del corpo? Idem. È ciò che permette il nuovo servizio Negozi di Revolut, appena lanciato e integrato nell’app sotto forma di una funzionalità che offre fino al 3% di cashback istantaneo.

Fino al 3% di cashback istantaneo con Revolut Negozi

Tra i primi brand che supportano l’iniziativa figurano alcuni big del settore tecnologico come Lenovo, Samsung e Logitech, ma anche The North Face, Nike e Cisalfa Sport, senza dimenticare Vivino, Sephora, Farfetch. A completare l’elenco, poi, rivenditori internazionali del calibro di Amazon, ASOS e Wish.

La funzionalità è accessibile dal piano Revolut sottoscritto. L’unico requisito richiesto è che il percorso di acquisto inizi con l’app del servizio e si concluda con la sua carta. Il cashback è immediato e applicato automaticamente in cassa, dunque non è necessario attendere settimane o addirittura mesi come avviene con altri prodotti.

Tutti i prodotti dei marchi e dei rivenditori possono beneficiare del cashback. Non ci sono restrizioni sull’ottenimento di cashback dall’acquisto di prodotti in una vendita, il che significa che Negozi offre cashback oltre a qualsiasi altro strumento di risparmio, inclusi codici promozionali e altri sconti, aiutando i clienti a ottenere il massimo dal proprio denaro.

È possibile iniziare subito a risparmiare aprendo l’applicazione di Revolut e toccando l’icona Negozi. Chiudiamo con le parole di Christopher Guttridge, General Manager Lifestyle Products della società.

Siamo entusiasti di aggiungere Negozi alla nostra superapp, offrendo ai clienti l’opportunità di ottenere di più da ciò che amano. Possiamo garantire cashback istantaneo, a differenza di altri operatori che possono richiedere fino a tre mesi per l’accredito. Con l’aumento del costo della vita, stiamo offrendo continue innovazioni di prodotto volte a soddisfare le esigenze e le aspirazioni finanziarie quotidiane dei nostri clienti, assicurando loro un maggiore controllo finanziario. Negozi aiuta i nostri clienti a ottenere il massimo da ogni centesimo.

