Revolut: un'app tutta nuova e i conti cointestati

Con l’obiettivo di servire al meglio i suoi oltre 28 milioni di clienti in tutto il mondo, oggi Revolut ( hai tre mesi di Premium gratis se ti iscrivi ora) annuncia il lancio della nuova applicazione mobile. La versione 9.0 è disponibile per Android e iOS, arricchita da un’interfaccia ottimizzata e da funzionalità inedite come quella legata alla gestione dei conti cointestati, ma non solo.

Chat di gruppo e conti cointestati: le novità di Revolut

L’aggiornamento porta con sé le scorciatoie della schermata Home da personalizzare con i widget preferiti. Inoltre, l’esperienza migliora sulla base dei feedback raccolti, grazie agli interventi sulle prestazioni e alla rimozione di potenziali barriere segnalate dagli utenti.

Un’altra novità è quella che interessa le chat di gruppo. Come si può facilmente intuire, è utile quando più persone necessitano di discutere e chiarire i dettagli di un pagamento, senza dover passare da altre applicazioni. I messaggi inviati e ricevuti sono protetti da crittografia end-to-end.

In merito ai conti cointestati, la funzionalità permette di creare un account aggiuntivo nell’app, condiviso da due persone. È l’ideale per partner, familiari, coinquilini o amici. Ideata nel nome della flessibilità e dell’inclusione, questa caratteristica è accessibile da tutti i clienti, senza alcuna richiesta particolare: ad esempio, non è necessario dimostrare di vivere insieme.

Risponde a un’esigenza manifestata da molti. Un recente sondaggio dimostra che il 60% degli italiani preferisce impiegare un conto di questo tipo per gestire le spese in coppia. Una curiosità: secondo lo stesso studio, il 4% affermato di non parlare di denaro con il partner poiché non si vuole mescolare finanza e amore .

Chiudiamo con le parole di Dmitry Zlokazov, Head of Product di Revolut, che pone l’accento su come la più recente evoluzione dell’app possa favorire l’inclusione e la socialità.

Le opzioni di personalizzazione avanzate e l’esperienza utente semplificata rendono ancora più facile per i clienti navigare tra le funzionalità e i prodotti preferiti. Sono anche particolarmente felice di vedere che Revolut stia diventando ancora più sociale e inclusivo, adattandosi alle esigenze di persone, relazioni e budget diversi. I conti cointestati e le chat di gruppo aiuteranno a risolvere facilmente questioni finanziarie con chiunque condividiamo la nostra vita finanziaria, unendo il meglio delle funzionalità sociali e bancarie esistenti.

