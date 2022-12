Pagamenti pagoPA senza commissioni per tutti con Revolut

Una delle funzionalità più apprezzate dai clienti italiani di Revolut, introdotta nei primi mesi dell’anno su iOS, fa oggi il suo debutto ufficiale anche nella versione Android dell’applicazione: è quella che permette di effettuare pagamenti pagoPA senza commissioni. I cittadini hanno così modo di versare tributi, imposte e rette a favore della Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti alla piattaforma, senza alcun sovrapprezzo.

Una scelta, quella di Revolut, coerente con le finalità della propria mission: eliminare le commissioni svantaggiose dai servizi finanziari, a beneficio di una gestione del denaro più efficace e intelligente. Riportiamo di seguito il commento di Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe.

Siamo davvero entusiasti di rendere possibili i pagamenti degli avvisi pagoPA in modo facile e gratuito anche per gli utenti Android. Oggi, oltre un milione di persone in Italia può usufruire di questo vantaggio.

Sono già 25 milioni i clienti di Revolut nel mondo. Di questi, un milione in Italia, territorio sempre più importante per la società. Prosegue Zunzunegui, facendo riferimento al concetto di super app.

La nostra super app si arricchisce costantemente di nuove funzionalità per facilitare la gestione del denaro a 360 gradi. In Italia non poteva di certo mancare questo servizio necessario, il quale però non può e non deve richiedere il pagamento di una commissione, che non aggiunge nessun valore, ma anzi penalizza i consumatori. Ci auguriamo davvero che altri operatori seguano il nostro esempio.