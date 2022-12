Revolut Pay Later, ecco come funziona

Quando si parla di Revolut, si fa riferimento a una super app finanziaria che conta a livello mondiale più di 18 milioni di clienti. Da qualche mese ha lanciato Pay Later, un nuovo prodotto che espande ulteriormente la suite di servizi a favore di clienti vecchi e nuovi.

Questo nuovo prodotto è per i clienti qualificati che intendono effettuare acquisti fino a un massimo di 499 euro tramite una carta Revolut, anche nel caso in cui pagano con una carta virtuale usa e getta, la quale fornisce un livello di sicurezza ulteriore per le transazioni online.

In pratica, il costo di acquisto può essere ripartito in tre rate mensili. La prima rata andrà pagata subito al momento dell’acquisto, le altre due nei due mesi successivi.

A quanto ammonta la commissione su ogni acquisto? Al 1,65%, da pagare soltanto con le due ultime rate.

Pay Later di Revolut integrata nell’app

Pay Later di Revolut è completamente integrata nell’app. Dopo l’approvazione, l’attivazione avviene con un semplice tocco e si potrà visualizzare il saldo nell’apposita sezione dedicata alle carte.

Nel caso in cui il cliente voglia rimborsare in anticipo le rate, non dovrà pagare costi aggiuntivi. L’utilizzo del servizio è consentito per qualsiasi transazione commerciale, anche per prenotare un albergo o un volo.

Il costo di ogni transizione, sia nei negozi fisici che online, è di 2 euro.

Come iscriversi a Revolut

L’accessibilità da parte dei clienti ai loro conti correnti bancari viene controllata da Revolut. Come detto in precedenza, il limite di prestito è di 499 euro, che sarà personalizzato per ogni cliente in base alla valutazione sul credito.

Per utilizzare questo nuovo servizio finanziario è necessario registrarsi a Revolut. Per farlo, basta accedere a questa pagina, inserire il numero di cellulare e cliccare su “Inizia subito”.

Inoltre, effettuando l’upgrade del conto, si otterranno 3 mesi gratuiti di Premium.

