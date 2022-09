Revolut Pay: paghi online, con un click

Revolut cresce a colpi di nuovi servizi, abbracciando nuovi utenti grazie ad un’app che si sta rendendo nel tempo sempre più comoda, utile ed affidabile. Da oggi l’arsenale dell’offerta del gruppo si arricchisce di Revolut Pay, la nuova funzionalità di pagamento online pensato per il mondo e-commerce.

Revolut Pay

Spiega Revolut:

Revolut Pay mira a rinnovare l’ecosistema dei pagamenti rendendo gli acquisti online ancora più semplici poiché facilita i pagamenti diretti, fornendo al contempo la massima sicurezza per gli utenti Revolut: i pagamenti verranno convalidati tramite funzionalità sicure come Face ID o sblocco tramite impronta digitale, senza condividere il numero di conto. Questa modalità aiuterà a prevenire le frodi e a mantenere il denaro degli utenti al sicuro durante gli acquisti.

E ancora:

Revolut Pay risolve i problemi sia dei venditori che dei loro clienti: i commercianti online, infatti, perdono fino all’80% delle loro vendite a causa dell’abbandono del carrello, mentre gli utenti spesso citano i processi di pagamento online lunghi e confusi e la scelta limitata dei metodi di pagamento come motivi per abbandonare un sito web prima dell’acquisto. Revolut Pay ridurrà l’abbandono del carrello grazie al pagamento rapido e senza intoppi.

Revolut Pay vuole dunque essere la risposta ad un problema concreto, una soluzione ad un elemento di ostruzione che troppo spesso interrompe il flusso dell’acquisto creando un guaio sia per l’acquirente (che resta senza il prodotto desiderato) che per il venditore (che non traduce il contatto in vendita, perdendo monetizzazione a causa di un corto circuito nella conversione).

Questo tipo di risposta è la somma di una serie di elementi che Revolut mette in fila per creare il giusto contesto di pagamento, nel quale le parti possano incontrarsi nel migliore dei modi creando un vantaggio win-win nel quale Revolut Pay funge da collante tra le parti:

Un nuovo modo di pagare veloce e senza intoppi

Alti livelli di sicurezza che sfruttano l’autenticazione a due fattori quando necessario

Commissioni di transazione basse senza costi nascosti o mensili

Con Revolut Pay, i fondi verranno accreditati direttamente sul conto Revolut Business del commerciante entro 24 ore senza costi aggiuntivi (rispetto alle aziende che in genere ricevono i fondi accreditati sul proprio conto in un massimo di sette giorni e devono pagare quando i fondi arrivano più rapidamente)

I fondi del giorno successivo vengono depositati direttamente sul conto Revolut Business

Le PMI possono aggiungere Revolut Pay alle pagine di pagamento web e mobile ed essere operative in pochi minuti tramite i plug-in facili da installare

Per le grandi aziende e le start-up, Revolut Pay offre una serie di API plug-in e SDK (Software Development Kit) facili da integrare che consentono alle aziende di diventare operative nel giro di pochi giorni

Opzione per incentivare i clienti con cashback sui loro acquisti

Revolut Business è stato il primo passo. Revolut Pay ne è evoluzione e complemento:

Con la sua velocità, convenienza, sicurezza e prezzi bassi, Revolut Pay offre ai commercianti un vantaggio competitivo in un mercato dell’e-commerce in rapida crescita. In Revolut, ci impegniamo costantemente per rendere più veloce, facile ed economico per i commercianti di tutte le dimensioni accettare pagamenti, ovunque si trovino, e per rendere più comodo e sicuro il pagamento per i clienti. Ecco perché stiamo lanciando Revolut Pay Nikolay Storonsky, Founder & CEO di Revolut

