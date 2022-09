Revolut Premium GRATIS per 3 mesi: cambio valuta facile e tanto altro

Una carta, un conto online multi valuta, ma anche un modo per assicurare viaggi, risparmiare e acquistare criptovalute. Stiamo parlando di Revolut, una startup fintech molto conosciuta in tutta Europa.

In più, vale davvero la pena controllare sempre le promozioni che la società attiva per attrarre sempre clienti, come il tradizionale bonus di benvenuto.

Ad esempio, registrandosi adesso si otterranno 3 mesi di Revolut Premium gratis. In questo modo, i nuovi clienti potranno spendere, cambiare e trasferire somme illimitate e senza commissioni a ottimi tassi di cambio.

Come avviene il cambio di valuta

Lo scambio di valuta con Revolut avviene in questo modo:

andare alla Home Page;

fare clic sul pulsante “Cambio”;

selezionare le valute e gli importi desiderati.

Naturalmente, per farlo, bisogna aprire un conto in una certa valuta. Basta entrare in questa pagina, inserire il numero di cellulare e cliccare su “Inizia subito”.

Una volta inserito il numero telefonico, si otterrà un link unico per procedere al download dell’app Revolut. Aperto il conto, si potranno richiedere i 3 mesi gratuiti di Premium.

Quando si è in viaggio, con l’offerta Premium si otterrà una copertura medica globale di emergenza e una polizza assicurativa su tutti i bagagli.

Inoltre, si riceveranno fino a 2.500 euro all’anno di copertura nell’eventualità che gli articoli acquistati per siano danneggiati oppure vengano rubati. Poi è previsto un periodo di 90 giorni per il reso e un rimborso fino a 1.000 euro del costo del biglietto di un evento a cui non è possibile partecipare.

Infine, i bonifici illimitati possono essere totalmente controllati tramite l’app, ottenendo anche un bonifico internazionale gratuito ogni mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.