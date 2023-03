Revolut Premium gratuito per 3 mesi

Revolut è un’app finanziaria che permette di spendere, cambiare e inviare denaro in più di 29 valute senza commissioni e offre numerose funzionalità per gestire al meglio il proprio denaro.

Il conto è 100% digitale, si gestisce tramite app direttamente da smartphone e, per i nuovi iscritti, Revolut offre un piano di abbonamento Premium gratuito per 3 mesi.

L’account Premium, che offre una serie di vantaggi aggiuntivi rispetto all’account standard, include una carta di pagamento fisica con consegna express gratuita e prelievi bancomat senza commissioni fino a 400 euro al mese.

In più, effettuando le prenotazioni per i propri viaggi tramite l’app di Revolut, l’account Premium consente di avere accesso a tariffe esclusive sulle prenotazioni dei soggiorni e di ottenere fino al 5% di cashback istantaneo al momento della prenotazione.

Anche l’assicurazione viaggio è offerta da Revolut Travel Ltd: si potrà viaggiare senza preoccupazioni, sapendo di avere una copertura medica e dentistica d’emergenza globale, copertura sui voli in ritardo e assicurazione sul bagaglio.

L’app consente anche di collegare tutti i propri conti bancari e offre statistiche avanzate per avere una panoramica immediata delle proprie spese direttamente dall’app.

Si potranno creare dei Pocket per organizzare le proprie spese al meglio stabilendo dei budget per ogni tipo di acquisto. In questo modo le spese verranno pagate automaticamente dai Pocket dedicati e anche risparmiare diventerà più semplice.

L’app consente inoltre di monitorare gli abbonamenti attivi e di annullare quelli sottoscritti per sbaglio. In più, Revolut invierà un avviso quando la prova gratuita degli abbonamenti sta per scadere, così si potrà decidere se mantenerli o annullarli.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da Revolut clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.