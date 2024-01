Revolut Premium, il conto ricco di vantaggi gratis per 3 mesi

Oltre 35 milioni di persone hanno deciso di affidarsi a Revolut per gestire al meglio il proprio denaro. Non ne hai mai sentito parlare? Non preoccuparti perchè abbiamo deciso di parlare di questo servizio che nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un conto online ricco di vantaggi.

Oggi Revolut ti dà la possibilità di provare il piano Premium senza pagare nulla: accedendo infatti alla pagina web dedicata puoi procedere con la sottoscrizione del piano e ricevere 3 mesi di abbonamento gratuito. Non dimenticare che con Revolut puoi finalmente spendere, inviare denaro e risparmiare in modo intelligente. Ecco perchè tantissimi utenti l’hanno già scelto come soluzione che semplifica le spese quotidiane e la gestione del denaro.

Revolut Premium: il conto con tanti vantaggi

Scegliendo Premium puoi iniziare subito con la personalizzazione della tua carta. Revolut ti dà infatti la possibilità di renderla unica e personalizzata per dare un tocco speciale alle tue spese quotidiane.

Quando parliamo di Premium non parliamo di un classico conto: Premium mette a tua disposizione tantissimi vantaggi. Ad esempio, ogni centesimo che spendi per questo piano è ben investito. Una volta terminato il periodo gratuito di 3 mesi, infatti, potrai continuare a godere dei suoi servizi pagando solamente 9,99 € al mese.

Effettuando bonifici internazionali, risparmi il 20% sulle commissioni per i bonifici esteri, senza limiti applicati. In più, puoi prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni addebitate. A completare il servizio, anche una protezione quotidiana adeguata alla gestione del denaro. Revolut ti permette di dormire sonni tranquilli grazie alla copertura per gli acquisti di tutti i giorni.

Prova subito Premium per avere a portata di mano una soluzione economica e semplice per gestire le tue spese quotidiane e il tuo denaro!

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione