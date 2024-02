Revolut Premium: prova gratuitamente i vantaggi per 3 mesi!

Invia denaro a chiunque senza costi e spendi in tutto il mondo con la massima comodità con Revolut Premium! Il conto corrente con un canone di 9,99€ al mese che puoi provare gratuitamente per 3 mesi con l’ultima promozione! Non dovrai far altro che inserire il tuo numero di telefono nel campo che trovi all’inizio della pagina ufficiale, scaricare quindi l’app tramite il link che ricevi via SMS nel tuo telefono, registrarti e accettare l’aggiornamento a Premium quando richiesto.

Revolut Premium: scopri tutti i suoi vantaggi gratuitamente per 3 mesi

Dopo la prova gratuita di 3 mesi, il canone di Revolut Premium viene rinnovato a 9,99€ al mese. Tuttavia, hai la possibilità di annullare il rinnovo prima della fine del periodo di prova se non sei soddisfatto. Se decidi di continuare con l’abbonamento, avrai la libertà di gestire il tuo denaro come preferisci, con tutti i vantaggi che ne derivano.

Potrai inviare denaro a chiunque in oltre 60 paesi, nonché fare acquisti con facilità nella valuta locale quando sei all’estero, al tasso di cambio più conveniente, senza perdere l’accesso ai servizi esclusivi. Inoltre, puoi ottenere sconti quando prenoti hotel in tutto il mondo e accedere ai salotti aeroportuali, per aspettare il tuo volo in totale comodità.

Gestisci facilmente la tua carta dall’area privata: puoi bloccarla e sbloccarla direttamente dall’app, nonché regolare i massimali periodici di spesa e prelievo. Il tuo conto è costantemente monitorato dalla banca, così da rilevare e bloccare tempestivamente transazioni non autorizzate e non effettuate da te.

Non manca la possibilità di collegare la carta ai portafogli digitali di Google Pay e Apple Pay, per pagare all’instante e in tutta comodità con smartphone o smartwatch: ti basterà avvicinare il dispositivo al POS, senza la necessità di tirare fuori la carta, per completare all’istante il pagamento.

Prova ora Revolut Premium e scopri tutti i suoi vantaggi.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione