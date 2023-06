Revolut Premium, scopri come avere 3 mesi gratis

Vuoi gestire al meglio tutte le tue spese e ricevere notifiche di pagamento istantanee per tenere sotto controllo le uscite? Revolut ti offre l’opportunità di gestire con sicurezza la carta semplicemente tramite l’app ma puoi anche spendere, inviare denaro e risparmi in modo semplice e intelligente grazie alla gestione semplificata delle tue spese quotidiane. Con la promozione in corso puoi richiedere 3 mesi gratis del piano Premium!

Se non hai mai sentito parlare di Revolut ti spieghiamo subito le sue caratteristiche. Innanzitutto, è una società di tecnologia finanziaria che nasce con l’obiettivo di offrire servizi bancari come cambio valuta, carta prepagata, cambio di criptovaluta e numerosi servizi annessi che puntano a soddisfare le esigenze degli utenti. Per usufruire di tutti questi vantaggi ti basta effettuare l’iscrizione a Revolut che richiede pochi e semplici passaggi direttamente accedendo al sito internet dedicato.

Prova subito Revolution e potrai controllare in qualsiasi momento e in totale autonomia tutti i pagamenti o trasferimenti di denaro. Non dimenticare che si tratta di un servizio efficiente che consente di semplificare le operazioni di gestione del credito grazie alle notifiche di pagamento istantanee che riceve ciascun cliente.

Con Revolut puoi utilizzare la carta anche all’estero: se viaggi o fai acquisti all’estero è possibile spendere denaro nella valuta locale al tasso di cambio reale. Tuttavia, i pass per le lounge aeroportuali ti consentono di spendere una somma di denaro ridotta per fare un viaggio in Paesi Ue.

