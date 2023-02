Revolut Pro: ottieni l'1% di cashback su tutti i tuoi acquisti

Diventa parte della rivoluzione digitale con il nuovo piano Revolut Pro, il conto pensato per liberi professionisti, appaltatori e titolari di attività secondarie. La piattaforma digital banking dell’omonima società fintech ha lanciato una promozione esclusiva, che ti permette di ricevere l’1% di cashback su tutte le spese effettuate con la carta di debito inclusa nel piano. Un’opportunità unica per semplificare e ottimizzare la gestione delle tue finanze, traendone – al tempo stesso – guadagno.

Come riscattare il bonus cashback

Vuoi guadagnare mentre spendi? Con Revolut Pro è possibile, semplicemente acquistando con la carta di debito fornita a tutti i titolari. Aprire un conto Revolut Pro è semplicissimo: ti basterà collegarti a questo link, inserire il tuo numero di telefono, scaricare l’applicazione e iscriversi.

In pochi passi, avrai accesso a un conto bancario interamente dedicato alla tua attività, che ti permetterà di gestire entrate, uscite, spese e fatture in modo semplice e rapido, da un unico luogo. L’applicazione Revolut è infatti il punto focale attorno a cui ruota tutto ciò che riguarda il conto.

Inoltre, con Revolut puoi accettare pagamenti velocemente tramite codici QR, link di pagamento, fatture personalizzabili e lettore di carte. E non è tutto: la piattaforma offre anche tassi di cambio vantaggiosi per i tuoi pagamenti all’estero e bonifici internazionali. Non perdere l’occasione di trasformare ogni acquisto in un guadagno: diventa titolare di un conto Revolut Pro e inizia subito a ricevere l’1% di cashback.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.