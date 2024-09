RevPoints? Cosa sono e come ti sono utili durante le tue giornate

Tra i molti vantaggi offerti a chi decide di aprire il conto Revolut ci sono anche i RevPoints. Si tratta del programma gratuito che l’app finanziaria mette a disposizione dei suoi clienti, permettendo loro di ottenere fino a un punto per ogni euro speso con la propria carta (in base al piano scelto). I punti possono poi essere convertiti per riscattare ricompense utili nel quotidiano e nel tempo libero, anche in vacanza.

Revolut: i vantaggi del programma RevPoints ti aspettano

Di quali premi si tratta? Ci sono, ad esempio, le miglia aeree da sfruttare per volare in tutto il mondo con le migliori compagnie come KLM, British Airways, Air France, Iberia e tante altre. Poi, potrai scegliere tra i soggiorni in location esclusive come i castelli e i chalet, utilizzando i punti per risparmiare sulla prenotazione, senza dimenticare le esperienze organizzate in giro per il mondo (il tour della Statua della Libertà è una di queste). Scopri di più sul sito ufficiale.

Ancora, grazie a Revolut Pay, non dovrai aspettare il Black Friday per approfittare di offerte e sconti: potrai usare i RevPoints per gli acquisti dei prodotti di marchi famosi, inclusi quelli dell’abbigliamento, con un check-out veloce e senza stress.

In che modo si guadagnano i punti? Come abbiamo scritto in apertura, semplicemente effettuando le proprie spese quotidiane con Revolut. È possibile accumularli utilizzando la carta fisica o quella virtuale, mettendo da parte automaticamente gli spiccioli, prenotando negli hotel attraverso l’app, rispettando buone abitudini come quella che prevede di impostare un budget da rispettare oppure effettuando l’upgrade del proprio piano. Quelli a disposizione sono Standard (l’apertura è gratis), Plus, Premium, Metal e Ultra, uno per ogni esigenza. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata.