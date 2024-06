Revolut: scambia denaro in oltre 70 valute e prenota soggiorni esclusivi direttamente tramite l'app

Revolut offre una piattaforma versatile e innovativa per la gestione del denaro. La possibilità di operare in oltre 70 valute rende Revolut una scelta ideale per chi viaggia frequentemente, per gli espatriati e per chiunque abbia bisogno di effettuare transazioni internazionali.

Una nuovo modo di gestire il denaro

Con Revolut, gli utenti possono inviare e ricevere denaro in più di 70 valute diverse, il tutto tramite una semplice app. Questo elimina le difficoltà e le spese associate ai cambi di valuta, rendendo le transazioni internazionali più rapide e convenienti.

Carte fisiche e virtuali

Revolut offre una vasta gamma di opzioni per le carte:

Carte Fisiche : Ideali per chi preferisce la sensazione tangibile di una carta in mano, con la possibilità di prelevare contanti.

: Ideali per chi preferisce la sensazione tangibile di una carta in mano, con la possibilità di prelevare contanti. Carte Virtuali : Perfette per acquisti online sicuri, collegabili a Apple Pay o Google Pay per pagamenti rapidi.

: Perfette per acquisti online sicuri, collegabili a Apple Pay o Google Pay per pagamenti rapidi. Carte Monouso: Una soluzione ottimale per proteggere i tuoi dati nelle transazioni online, generando un nuovo numero di carta per ogni acquisto.

Piani per ogni esigenza

Revolut offre diversi piani tariffari per soddisfare le esigenze di tutti:

Standard (Gratis) : Include gli strumenti di base per il budget e l’invio di denaro all’estero.

: Include gli strumenti di base per il budget e l’invio di denaro all’estero. Plus (3,99 €/mese) : Fornisce assistenza prioritaria e protezione aggiuntiva sulle spese quotidiane.

: Fornisce assistenza prioritaria e protezione aggiuntiva sulle spese quotidiane. Premium (9,99 €/mese) : Aggiunge vantaggi flessibili per risparmiare, pagare, inviare denaro e investire.

: Aggiunge vantaggi flessibili per risparmiare, pagare, inviare denaro e investire. Metal (15,99 €/mese) : Offre limiti più elevati per investimenti e acquisti internazionali, oltre a vantaggi esclusivi per il lifestyle.

: Offre limiti più elevati per investimenti e acquisti internazionali, oltre a vantaggi esclusivi per il lifestyle. Ultra (45 €/mese): Propone vantaggi esclusivi quotidiani e una carta placcata in platino per un’esperienza bancaria di prima classe.

Transazioni globali semplici

Revolut permette di inviare denaro in oltre 70 valute, facilitando le transazioni internazionali con tassi di cambio competitivi e senza commissioni nascoste. Che tu debba inviare denaro in Marocco, in Messico o in qualsiasi altra parte del mondo, Revolut rende il processo semplice e veloce.

Prenota soggiorni in tutto il mondo direttamente dall’app

Con Revolut è anche possibile prenotare soggiorni incredibili e esperienze uniche direttamente dall’app, beneficiando di un cashback fino al 10% e con la possibilità di scegliere tra oltre 1,9 milioni di strutture e 300.000 esperienze, senza costi di prenotazione. Inoltre è possibile scegliere di pagare comodamente presso la struttura e sfrutta prezzi esclusivi.

Investimenti e risparmi

Oltre ai servizi di base, Revolut offre anche opportunità di investimento in azioni, criptovalute e materie prime senza commissioni. Gli utenti possono iniziare a investire con importi minimi, beneficiando di strumenti di risparmio intelligenti come il round-up degli spiccioli per mettere da parte denaro senza accorgersene.

Per conoscere l’offerta completa di Revolut clicca qui.