Revolut, trading di azioni USA e 3 mesi gratis di Premium per te

I servizi di trading di azioni USA da parte di Revolut si stanno espandendo ancora una volta, raggiungendo ora i clienti in Italia, Belgio e Germania all’interno dello Spazio economico europeo.

È in fase di costituzione una nuova entità commerciale europea, che consente opportunità di investimento nelle quote di mercato statunitensi.

Al suo debutto, saranno disponibili per i clienti oltre 1000 titoli scambiati sulla borsa statunitense, con altri 1200 a seguire.

Le funzionalità dell’app includono il monitoraggio dell’andamento delle azioni in tempo reale tramite liste di controllo, grafici e notizie di mercato aggiornate.

Vale la pena ricordare che le azioni effettive verranno acquistate e vendute, con tutti i vantaggi corrispondenti come il pagamento dei dividendi.

L’app non si occupa di opzioni di investimento come i CFD, ma potrebbero diventare disponibili in combinazione con obbligazioni, ETF e fondi comuni di investimento in un secondo momento.

Inoltre, coloro che sono interessati al trading, possono sfruttare anche la promo attuale di Revolut, che offre 3 mesi gratuiti di Premium all’atto di registrazione nella pagina ufficiale.

Trading di azioni USA adesso con Revolut

Il trading di azioni USA adesso diventa possibile con Revolut. Gli utenti Revolut godranno di un determinato numero di scambi mensili gratuiti in base al piano scelto: 1, 3, 5 o 10 rispettivamente per Standard, Plus, Premium e Metal.

Dopo aver utilizzato queste operazioni gratuite, i clienti dovranno pagare una commissione variabile dello 0,25% del valore del controvalore scambiato (minimo 1 dollaro).

Inoltre, Revolut addebiterà una commissione di custodia mensile in dollari, equivalente allo 0,12% annuo del valore di mercato dell’asset del cliente.

Questo servizio di Revolut non include un regime fiscale amministrato. Pertanto, è esclusiva responsabilità del cliente adempiere ad eventuali obblighi fiscali, quali dichiarazione, vigilanza, imposta di bollo e plusvalenze.

Approfittando della promo 3 mesi gratis di Revolut Premium nel link qui sotto, si possono ottenere un maggior numero di scambi gratuiti.

