Revolut Ultra: il nuovo piano luxury con Mastercard placcata in platino

È in arrivo in Italia Revolut Ultra: il piano esclusivo di Revolut con carta Mastercard placcata in platino.

Revolut Ultra mette a disposizione dei clienti una serie di privilegi e vantaggi nel settore viaggi e lifestyle, configurandosi come soluzione di alta gamma fra quelle proposte dall’app finanziaria globale.

Oltre alla carta placcata in platino distintiva del piano Ultra, Revolut offre con questo abbonamento una serie di servizi aggiuntivi rispetto quelli già inclusi negli altri piani. Tra questi sono disponibili accesso gratuito al Financial Times Premium, NordVPN e 3 ingressi gratuiti a WeWork.

Sono inclusi con Revolut Ultra anche trasferimenti di denaro internazionali illimitati senza commissioni, supporto telefonico disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e protezione degli acquisti fino a 10.000 euro l’anno per articoli rubati o danneggiati entro un anno dall’acquisto.

Il programma di cashbck di Revolut Ultra permette di ottenere fino all’1% di rimborso su ogni transazione effettuata con Ultra fino ad un importo massimo pari al costo mensile del piano.

Inoltre, il piano Ultra permette di avere accesso illimitato a oltre 1.400 lounge aeroportuali in tutto il mondo, con cibo e bevande inclusi gratuitamente.

È inclusa nell’abbonamento un’assicurazione viaggio completa, con copertura in caso di voli in ritardo, bagagli smarriti, emergenze mediche, incidenti sciistici, ed è anche possibile beneficiare di un’assicurazione per l’annullamento di viaggi con copertura per qualsiasi causa, con possibilità di rimborso fino a 5.000 euro per voli, treni, alloggio o eventi cancellati.

Il piano include anche 10 operazioni al mese di compravendita di azioni senza commissioni, superato questo limite, si applica una commissione dello 0,12% dell’importo dell’ordine, o la commissione minima specifica del proprio paese.

Il prezzo del piano Ultra in Italia è di 45 euro al mese, attualmente è possibile iscriversi alla lista di attesa e scegliere la fatturazione annuale per guadagnare il 5% di cashback sugli acquisti effettuati nel primo mese di abbonamento a Ultra.

Per conoscere nel dettaglio l’offerta di Revolut Ultra clicca qui.

