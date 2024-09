Come fa Revolut a mandarti in vacanza? Scopri i RevPoints

Sono molti i vantaggi offerti da Revolut, già a disposizione di oltre 45 milioni di clienti a livello internazionale che hanno scelto di affidarsi al servizio: tra questi ci sono anche quelli del programma RevPoints. È l’iniziativa che permette di accumulare punti con le spese quotidiane e svolgendo altre attività, per poi utilizzarli sbloccando numerosi benefit, a partire dalle miglia aeree per volare verso destinazioni di tutto il mondo e dagli sconti sui soggiorni in location esclusive. Vediamo di cosa si tratta e in che modo approfittarne.

Revolut: RevPoints, miglia aeree e soggiorni

Grazie alle collaborazioni siglate con un gran numero di compagnie come KLM, British Airways, Air France, Iberia e molte altre, i RevPoints possono essere convertiti in biglietti aerei per viaggiare. Per quanto riguarda invece i soggiorni, l’elenco delle strutture proposte include castelli e chalet nei quali trascorrere giornate e notti indimenticabili. Dai uno sguardo al sito ufficiale e scopri di più.

Vuoi sapere come ottenere i punti? È semplice e, nella maggior parte dei casi, addirittura automatico: ne guadagni per ogni euro che spendi con i tuoi acquisti (in base al piano sottoscritto), completando una serie di sfide come quelle che prevedono di rispettare i budget di spesa oppure arrotondando gli spiccioli. Insomma, il programma offre vantaggi esclusivi e non prevede alcun costo.

Tutto ciò che devi fare per approfittarne è iscriverti subito a Revolut e iniziare ad accumulare i tuoi RevPoints, che potrai poi sfruttare per andare in vacanza o altro (tra i benefit ci sono anche esperienze e gli sconti di Revolut Pay). Se lo fai ora, ti aspetta una ricompensa di 10 euro. L’offerta è valida solo per i nuovi clienti: trovi tutti i dettagli sulla pagina dedicata.