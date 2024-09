RevPoints di Revolut è una vera scoperta per chi ama viaggiare

Le persone che amano viaggiare all’estero, fuori dai confini europei, probabilmente avranno già sentito parlare di Revolut, la piattaforma finanziaria che da qualche anno a questa parte ha rivoluzionato il rapporto con il denaro. Oggi ci concentreremo però su un aspetto in particolare, quello legato al programma gratuito RevPoints, con il quale i clienti Revolut ricevono fino a un punto per ogni euro speso, con la possibilità di convertire i punti in miglia aeree o sconti sulle strutture ricettive disponibili nella sezione Soggiorni.

Si tratta di un ottimo servizio, gratuito, a cui possono fare affidamento gli utenti che hanno un conto Revolut attivo. A questo proposito, ricordiamo che l’iscrizione alla piattaforma Revolut non prevede spese ed è disponibile direttamente online su questa pagina.

Perché i viaggiatori dovrebbero conoscere Revolut e il suo programma RevPoints

Innanzitutto Revolut offre il vantaggio di essere un conto multivaluta. Se ad esempio si sceglie l’account Standard, a zero spese, si ha l’opportunità di convertire fino a 1.000 euro al mese in una delle oltre 29 valute disponibili senza pagare commissioni di cambio, dal lunedì al venerdì. E per ottenere ancora di più, è sufficiente passare al piano Premium, disponibile a 9,99 euro al mese.

Per quanto riguarda RevPoints, nell’introduzione abbiamo già riassunto i principali vantaggi del programma gratuito incluso in tutti i piani del conto Revolut. Tra questi vi è appunto la possibilità di convertire i punti accumulati in miglia aeree (un miglio per ogni punto convertito), grazie alla partnership con alcune delle migliori compagnie aeree come Air France, Iberia, British Airways e KLM. Oltre naturalmente agli sconti che si possono ottenere sulle strutture ricettive presenti nella sezione Soggiorni, per una vacanza da favola.

L’apertura del conto Revolut è gratuita: per completare l’iscrizione è sufficiente collegarsi a questa pagina.