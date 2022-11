Ricarica carta prepagata: quale servizio offre più opzioni?

La ricarica di una carta prepagata è fondamentale per determinare la bontà o meno di un servizio.

Se quelle dotate di IBAN possono lavorare in tal senso con i bonifici, è bene avere sempre degli strumenti alternativi. In caso di problema tecnico con la banca o di mancanza di liquidità sul conto infatti, il rischio è quello di non poter caricare lo strumento di pagamento.

Sotto questo punto di vista, Carta VIABUY, rappresenta una delle migliori scelte possibili. Stiamo parlando di una carta prepagata che offre diverse opzioni di ricarica come:

IBAN personale

SOFORT

EPS

iDeal

Giropay

e altri canali attraverso cui è possibile passare liquidità sul conto che alimenta la carta. Non solo: attraverso l’app VIABUY è possibile tenere sotto controllo il denaro presente e lo storico delle transazioni effettuate.

La ricarica della carta prepagata è importante, ma non è l’unico parametro di scelta

Chiunque sta valutando la scelta di uno strumento di pagamento, non dovrebbe fermarsi solo alle modalità di ricarica. Carta VIABUY, per esempio, offre anche altri vantaggi da non sottovalutare.

Per esempio, la richiesta è quanto più rapida possibile. Bastano solo 8 minuti e la compilazione di un semplice form per fare richiesta e, nel giro di pochi giorni, ricevere la carta Mastercard presso la propria abitazione. Il tutto avviene senza alcun tipo di documento che determini reddito o situazione lavorativa.

La carta si presenta con numeri in rilievo, offrendo un feeling simile a quello di una carta di credito. Rispetto ad essa però questa non offre scoperti: ciò significa che il titolare non può spendere più di quello che ha sul conto. Ciò evita spiacevoli problemi, soprattutto per chi ha difficoltà a contenere le spese.

Infine, va considerata la sicurezza. VIABUY è emessa da un istituto autorizzato e regolamentato in via diretta dall’UE, oltre a poter vantare la garanzia Zero Liability, che offre copertura rispetto alle frodi.

Una serie di vantaggi e sicurezze che hanno sancito il successo di VIABUY, di fatto una delle carte prepagate più diffuse in Italia e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.