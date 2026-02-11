Ricarica veloce e senza fili con questo Power Bank magnetico a pochissimo

Ti sei stancato di vedere la batteria del tuo iPhone scarica nel momento più sbagliato e vuoi un caricatore portatile senza fili? Allora dai un’occhiata a questa promozione incredibile che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il Power Bank UGREEN Nexode a soli 23,99 euro, invece che 39,99 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 40% e quindi adesso avrai un risparmio notevole di ben 16 euro. Non è per niente male soprattutto per ciò che potrai ottenere. Con questo caricabatterie senza fili puoi ricaricare tantissimi device in modo veloce e semplice e puoi avvalerti anche della ricarica cablata.

Power Bank potente e pratico a un ottimo prezzo

Sicuramente il rapporto qualità prezzo Power Bank UGREEN Nexode è uno dei suoi punti di forza ed è difficile trovare di meglio. Si presenta con un design accattivante e molto pratico, leggero e anche abbastanza sottile. Puoi agganciarlo al tuo iPhone compatibile con la ricarica wireless e diventa praticamente una prolungamento dello stesso.

Per essere ancora più versatile è dotato di un’uscita USB con potenza massima da 20 W che ti permette quindi di ricaricare anche quei dispositivi che non hanno la ricarica wireless. La sua capacità da 10.000 mAh ti consente di ricaricare più e più volte i tuoi dispositivi, prima di dover ricaricare il Power Bank. In questo modo puoi stare fuori casa senza nessun problema. E possiede anche protezioni multiple che lo rendono sicuro.

Non aspettare che sia troppo tardi e il prezzo torni alla normalità. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank UGREEN Nexode a soli 23,99 euro, invece che 39,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.