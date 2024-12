Ricariche telefoniche gratuite: un vantaggio di SelfyConto

Il servizio di home banking offerto dalle banche ai propri correntisti include numerose operazioni. Tra queste vi sono anche le ricariche telefoniche, che offrono ai titolari di un conto online la possibilità di effettuare la ricarica del proprio credito telefonico in modo semplice e istantaneo.

Di solito le ricariche telefoniche tramite l’home banking presentano una piccola commissione da sostenere. Questo non accade invece con SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum, che consente ai propri clienti di usufruire del servizio in modo totalmente gratuito.

Tra le altre cose, non è l’unico vantaggio proposto dal nuovo conto corrente online della banca meneghina. SelfyConto è infatti un conto online a canone zero per tutti il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30, inoltre garantisce l’invio di bonifici istantanei gratuiti per i primi 12 mesi dall’apertura del conto.

Ricariche telefoniche gratuite con il conto online SelfyConto

Le ricariche telefoniche integrate nel sistema di home banking del proprio conto corrente sono una grande comodità. A maggior ragione se, come nel caso di SelfyConto, sono gratuite. Per effettuare una ricarica basta infatti accedere alla propria area riservata da computer o dall’app Mediolanum: pochi secondi e l’operazione è completata.

La ricarica del credito telefonico è istantanea, non occorre dunque aspettare minuti o ore prima di poter riutilizzare di nuovo la propria offerta mobile. Tutto quello di cui si ha bisogno è accedere con le proprie credenziali o all’area riservata della piattaforma web messa a disposizione dalla banca o all’app per smartphone e tablet.

A proposito di questo, i titolari di SelfyConto possono contare sull’app Mediolanum. Applicazione gratuita disponibile su App Store e Google Play Store, permette di operare sul proprio conto online e monitorare gli eventuali investimenti direttamente dal proprio telefono.

Le principali operazioni bancarie gratuite con SelfyConto

Oltre alle ricariche telefoniche, il conto corrente online SelfyConto include le principali operazioni bancarie a costo zero. Tra queste rientrano i pagamenti di F24, F23, MAV e RAV, così come gli addebiti automatici delle utenze (domiciliazione bancaria, ndr). Anche in questo caso, tali servizi fanno riferimento al sistema di home banking offerto da Banca Mediolanum.

Sono inoltre gratuiti i bonifici SEPA ordinari e istantanei per il primo anno. A questo proposito, in via promozionale i bonifici sia ordinari che istantanei restano gratuiti fino al 31 dicembre 2027 tramite l’accredito dello stipendio. Se non si ha una busta paga, è possibile usufruire del beneficio ugualmente spendendo almeno 500 euro al mese con la carta associata al proprio conto.

Il medesimo vantaggio è associato anche al canone del conto, gratuito per tutti il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30. In via promozionale, l’accredito dello stipendio o la spesa di almeno 500 euro al mese consente di estendere il costo a zero del canone fino al 31 dicembre 2027.

Come aprire il conto online SelfyConto

La richiesta di apertura del conto online SelfyConto va presentata tramite questa pagina del sito Banca Mediolanum. Per completare l’iscrizione occorrono un documento d’identità e il codice fiscale, più il proprio telefono e un indirizzo e-mail valido.