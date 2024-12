Ricariche telefoniche rapide e senza costi con SelfyConto

Ogni mese occorre effettuare una ricarica telefonica per rinnovare la nostra offerta mobile. Esistono diverse modalità di ricarica: servizio di autoricarica, ricarica manuale attraverso la carta di debito o di credito, acquisto della ricarica dal tabacchino. Nella maggior parte dei casi, ciò comporta una piccola commissione.

Se nel breve periodo l’extra-costo non rappresenta un problema, anno dopo anno inizia a diventare una spesa tangibile e di cui si vorrebbe fare a meno. A questo proposito segnaliamo la possibilità di effettuare ricariche telefoniche veloci e senza costi con SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum.

Le ricariche mensili della propria offerta telefonica avvengono online mediante il servizio di home banking del conto. Tale servizio è disponibile sia da computer che da telefono, grazie all’app Mediolanum scaricabile sui dispositivi Android e su iPhone. SelfyConto include un home banking gratuito per tutta la durata del conto.

Ricariche telefoniche istantanee e gratuite con SelfyConto

Per effettuare una ricarica telefonica attraverso SelfyConto si hanno due possibilità: il sistema di home banking di Banca Mediolanum oppure la Mediolanum Card, la carta di debito associata al conto online. Se si sceglie di sfruttare il primo servizio, è sufficiente accedere all’area riservata del conto tramite le proprie credenziali e completare la ricarica sfruttando l’opzione integrata nella piattaforma.

La soluzione alternativa è compiere la ricarica attraverso la carta di debito Mediolanum Card. In questo caso, tutto quello che bisogna fare è indicare il numero della carta, il proprio nome e cognome e il codice di sicurezza riportato nel retro. Naturalmente, occorrerà anche indicare l’importo della ricarica.

Quest’ultimo verrà addebitato senza commissioni aggiuntive al saldo del proprio conto. L’operazione è immediata, di conseguenza la ricarica sarà subito disponibile, con l’operazione che sarà visibile dopo qualche istante anche nei movimenti del conto. Se si è interessati alla lettura di quest’ultimi, è sufficiente collegarsi all’area riservata del conto da computer o aprire l’app Mediolanum.

Il servizio di home banking gratuito di SelfyConto

Le ricariche telefoniche sono uno dei tanti servizi inclusi nel servizio di home banking gratuito del conto corrente online SelfyConto. Ad esempio, tramite lo stesso sistema è possibile pagare F24, F23, MAV e RAV. Sono compresi anche gli addebiti delle utenze, vale a dire la domiciliazione bancaria delle bollette di luce e gas o dei servizi streaming come Netflix, Disney+ e NOW.

Per il primo anno sono poi inclusi gratuitamente i bonifici SEPA istantanei e ordinari. A questo proposito, segnaliamo poi la promozione in corso che consente di estendere il periodo gratuito sia del canone del conto che dei bonifici fino al 31 dicembre 2027: per beneficiarne occorre accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

SelfyConto di Banca Mediolanum, con ricariche telefoniche rapide e gratuite, può essere aperto senza costi tramite la pagina dedicata del sito Banca Mediolanum. Tutto ciò che occorre per aprire il nuovo conto online sono un documento d’identità valido e il codice fiscale.