Ricerca di profitti: NuggetRush vs. Solana vs. The Sandbox

Mentre il mondo delle criptovalute assiste a un’impennata di nuovi progetti, NuggetRush (NUGX) spicca, puntando a rivoluzionare il settore del GameFi. D’altra parte, la notevole prestazione di Solana (SOL) in relazione ai volumi settimanali su exchange decentralizzati (DEX) è notevole. Invece, The Sandbox (SAND) vive un’esperienza da montagne russe, mostrando un significativo rialzo seguito da un calo del 6% il 26 dicembre. NuggetRush, Solana e The Sandbox possono offrire grandi profitti a lungo termine? Vediamo qui di seguito.

NuggetRush (NUGX): sconvolgendo il settore GameFi ed emergendo come il migliore investimento in criptovalute del 2023

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione, con l’arrivo di nuovi progetti che dominano lo spazio. A questo proposito, NuggetRush (NUGX) sta facendo notizia perché cerca di rivoluzionare il settore GameFi, sconvolgendo il dominio di criptovalute consolidate come Solana e The Sandbox. Mentre altre criptovalute sono alle prese con la volatilità, NuggetRush (NUGX) continua a salire.

La prevendita di NuggetRush (NUGX) continua ad attrarre investitori perché il progetto introduce caratteristiche innovative come gemme rare, NFT di personaggi, NFT di tendenza e molti altri asset digitali.

NuggetRush (NUGX) non sta cavalcando l’onda delle meme coin. Al contrario, sta creando il suo percorso nel mondo delle criptovalute, integrato con l’innovazione e la magia dell’utilità. Essendo un nuovo arrivato nello spazio delle meme coin, NuggetRush offre diverse caratteristiche uniche, dimostrando l’attrattiva dello staking NUGX e di un emozionante gioco play-to-earn (P2E).

Guardando al suo approccio di investimento, NuggetRush (NUGX) alloca sapientemente la sua offerta di token tra quotazioni, proprietà pubblica, partnership strategiche, liquidità, marketing, ricompense dell’ecosistema e concorrenza.

L’inserimento della criptovaluta nel gioco P2E di NuggetRush, con il token ERC-20 NUGX, ha attirato molti investitori che ritengono che sia il migliore altcoin in cui investire ora.

NUGX è al quarto round della sua ICO blockchain, valutata 0,015 $. Il progetto ha venduto oltre 119 milioni di token e raccolto 1,3 milioni di dollari. Questa prevendita si sta esaurendo rapidamente, in quanto gli investitori si affrettano ad acquistare nelle prime fasi per ottenere enormi profitti una volta che NuggetRush sarà quotata sugli exchange tradizionali a 0,02 $. Considerate tutte queste caratteristiche e il potenziale di crescita massiccia, NUGX è considerato il migliore investimento in criptovalute del 2023.

Solana (SOL) supera Ethereum (ETH) per volumi DEX e trading di futures perpetui

Secondo un rapporto di IntoTheBlock del 27 dicembre 2023, Solana (SOL) ha superato tutte le altre blockchain per quanto riguarda i volumi giornalieri e settimanali su exchange decentralizzato (DEX). I dati mostrano che il volume di Solana (SOL) ha raggiunto i 10,786 miliardi di dollari nell’ultima settimana, superando i 9,604 miliardi di dollari di Ethereum (ETH). L’ascesa di Solana (SOL) nella classifica dei volumi DEX dimostra che la sua influenza e il suo tasso di adozione stanno crescendo.

Oltre ai volumi su DEX, Solana (SOL) ha messo in ombra Ethereum (ETH) in molte altre metriche. È interessante notare che Solana (SOL) ha superato Ethereum nel volume di trading di futures perpetui, un importante indicatore della liquidità sul mercato e dell’interesse degli investitori. La metrica dimostra la fiducia del mercato in Solana (SOL) perché i futures perpetui sono importanti per la scoperta dei prezzi e la liquidità sui mercati delle criptovalute.

Grazie a questa prestazione di mercato, Solana (SOL) è salita in modo significativo. Il 27 dicembre 2023, SOL era scambiata a 107,56 $. Gli analisti prevedono che Solana (SOL) salirà a 128,55 $ nel gennaio 2024, grazie al crescente interesse degli investitori per la moneta. Si tratta quindi di una buona criptovaluta da acquistare oggi.

The Sandbox (SAND) affronta la volatilità dopo il recente rialzo: le whale accumulano mentre il prezzo subisce un calo del 6%

Negli ultimi 30 giorni The Sandbox (SAND) ha registrato un significativo rialzo, con un’impennata del 40%. Nonostante ciò, il 26 dicembre 2023 la situazione è peggiorata: il prezzo di The Sandbox (SAND) ha perso il 6%. In ogni caso, The Sandbox (SAND) ha registrato un aumento del numero di transazioni sulla sua rete.

I rapporti precedenti hanno evidenziato che The Sandbox (SAND) non ha zone di resistenza importanti davanti a sé. Nonostante ciò, la volatilità nello spazio delle criptovalute dopo l’errore di sistema di Mt. Gox che ha ritardato i rimborsi agli investitori ha spinto The Sandbox (SAND) e l’intero mercato delle criptovalute al ribasso.

Nonostante ciò, mentre il prezzo scendeva, le whale sembravano trarre vantaggio dal calo accumulando altri token di The Sandbox (SAND). Secondo Ali, un analista di criptovalute, queste whale sono istituzioni che non vogliono perdersi l’imminente ciclo rialzista.

Il 27 dicembre, The Sandbox (SAND) era scambiata a 0,603 $. Secondo gli esperti, The Sandbox (SAND) salirà a 0,675 $ nel gennaio 2024, grazie all’aumento della domanda tra le whale.

