Ricerca visiva su Firefox? Dietro le quinte c’è Google Lens

Firefox ha fatto passi da gigante per diventare un’alternativa più libera e rispettosa della privacy rispetto ai colossi del web. Eppure, quando si tratta di ricerca visiva, quella che permette di cercare sul web usando foto invece del testo, il browser di Mozilla continua a dipendere da Google. Anche nell’ultima versione, la funzione “Ricerca con immagine” si appoggia ancora al motore di Big G.

Firefox usa ancora Google per la ricerca visiva: ecco perché

La scoperta arriva da un test condotto da un utente su GitHub, che ha analizzato il comportamento della funzione visiva integrata in Firefox. Nonostante gli sforzi di Mozilla per diversificare i partner di ricerca, Google resta il fulcro invisibile di questa tecnologia. La funzione, infatti, invia l’immagine selezionata direttamente a Google Lens, senza passare da altri motori.

Firefox ha costruito la sua reputazione sulla protezione dei dati e sulla trasparenza. Ma questa dipendenza da Google, anche per una funzione così specifica, solleva dubbi tra gli utenti più attenti alla privacy. Mozilla non ha ancora annunciato alternative concrete, né ha spiegato se intende sviluppare una soluzione interna o collaborare con altri motori visivi.

Il futuro della ricerca visiva è ancora un’incognita

La ricerca visiva è una delle frontiere più promettenti del web, e Firefox lo sa. Ma Google ha già costruito un ecosistema completo attorno a questa tecnologia. Mozilla può davvero pensare di competere aggiungendo qualche funzione sperimentale? Per sfidare Google servono investimenti seri, partnership strategiche e una visione a lungo termine. Non è una battaglia che si vince con le buone intenzioni…