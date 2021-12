Ricetrasmettitore Bluetooth Taotronics: la tua musica sempre wireless

Quello che ti suggeriamo oggi è un accessorio a dir poco interessante ed estremamente versatile. Stiamo parlando del ricetrasmettitore Bluetooth TaoTronics, un dispositivo dotato di chip Qualcomm ideale per sfruttare la connettività Bluetooth con qualsiasi device audio che non ne sia dotato, a soli 19 euro su Amazon.

Ricetrasmettitore Bluetooth TaoTronics: caratteristiche tecniche

Si tratta di un prodotto piuttosto semplice, dotato di un jack da 3,5mm da collegare al dispositivo a cui desideri aggiungere la connessione Bluetooth. La soluzione di TaoTronics, infatti, può sia ricevere che trasmettere il segnale, ed è possibile switchare la modalità attraverso un pratico interruttore. In questo modo potrai collegarlo, ad esempio, ad un impianto audio piuttosto che a degli altoparlanti non wireless. Una volta collegato il jack, potrai riprodurre i brani direttamente dal tuo smartphone o tablet e utilizzare gli altoparlanti come veri e propri diffusori Bluetooth. Viceversa, potrai collegare il jack al tuo PC desktop, ad esempio, e trasmettere l’audio direttamente ad una soundbar senza la necessità di alcun cavo.

Il ricetrasmettitore utilizza un chip Qualcomm AptX a bassa latenza che integra un modulo Bluetooth 5.0. In questo modo l’associazione sarà praticamente immediata con una stabilità della connessione eccezionale. Non manca una batteria integrata, che garantisce ben 10 ore di autonomia. Tuttavia, il dispositivo può essere utilizzato senza problemi anche durante la ricarica. All’interno della confezione, infatti, troverai tutti gli accessori di cui potresti avere bisogno: un cavo jack da 3,5mm, un cavo di ricarica USB e perfino un cavo con jack femmina e due RCA maschio. Nel complesso, quindi, anche la dotazione è piuttosto completa, per un accessorio economico ma decisamente utile.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, il ricetrasmettitore TaoTronics è disponibile su Amazon a soli 19,99 euro per un risparmio di 10 euro sul prezzo di listino.