Ricevi 100 euro di Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Conto Corrente Arancio Più è il conto online della banca olandese ING che consente di ricevere fino a 100 euro in Buoni Amazon. La nuova iniziativa prevede l’apertura del conto entro il 9 settembre, tramite il codice ING2024 e la richiesta della carta di debito Mastercard.

Grazie all’accredito dello stipendio o della pensione (oppure in alternativa sono sufficienti entrate di 1.000 euro al mese), i clienti di Conto Corrente Arancio Più non pagano il canone del conto né della carta di credito, oltre che prelevare gratis in Italia e in Europa e inviare bonifici SEPA istantanei senza spese.

Come ricevere fino a 100 euro di Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Per ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon occorre prima di tutto aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. In fase di apertura del conto sono richiesti l’inserimento del codice promozionale ING2024 e l’associazione della carta di debito Mastercard.

Fatto questo, è necessario attivare il conto online con un primo bonifico di qualsiasi importo. Dopodiché, si riceverà un primo Buono Amazon da 50 euro completando il primo acquisto con la carta di debito Mastercard.

Il secondo Buono Amazon da 50 euro è riscattabile invece spendendo almeno 500 euro entro il 29 novembre. A questo proposito, è fondamentale utilizzare sempre la carta di debito associata al conto corrente online.

Infine, il regolamento prevede di mantenere attivi Conto Corrente Arancio Più e la carta di debito Mastercard fino a quando non si riceverà il premio via e-mail.

Puoi aprire il conto corrente online della banca olandese ING tramite questa pagina di Conto Corrente Arancio Più.