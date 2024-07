Ricevi 100 euro in Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

La nuova promozione del gruppo bancario olandese ING consente di ottenere fino a 100 euro in Buoni Amazon aprendo Conto Corrente Arancio Più, il conto online con prelievi gratis e il canone azzerato sia per il conto che la carta di credito. L’iniziativa prevede due Buoni da 50 euro al raggiungimento di una determinata azione.

Tra i vantaggi di Conto Corrente Arancio Più l’assenza totale del canone con l’accredito del proprio stipendio, la possibilità di prelevare gratis in Italia e in Europa, nonché una carta di credito a canone zero e una carta di debito gratuita, entrambe appartenenti al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Come ricevere 100 euro in Buoni Amazon con ING

Di seguito i passaggi da compiere per beneficiare dei 100 euro in Buoni Amazon della promozione ING:

Apri Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre usando il codice ING2024 e scegliendo la carta di debito Mastercard. Attiva Conto Corrente Arancio Più con un bonifico di qualsiasi importo. Attiva la carta di debito Mastercard e completa almeno un acquisto di qualsiasi importo per ricevere il primo Buono Amazon da 50 euro. Spendi almeno 500 euro entro il 29 novembre con la carta di debito Mastercard per ottenere anche il secondo Buono Amazon da 50 euro, per un totale così di 100 euro. Mantieni attivi sia il conto corrente online che la carta di debito (il primo con un saldo di almeno 200 euro) fino a quando non riceverai il premio via e-mail.

L’apertura di Conto Corrente Arancio Più richiede solo pochi minuti e può essere completata tramite questa pagina del sito ufficiale ING.