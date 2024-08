Ricevi 250 euro in Buoni Amazon con il conto online di Crédit Agricole

Crédit Agricole offre un conto online a canone zero per i primi 9 mesi, con una carta di credito Oro American Express gratuita il primo anno e una carta di debito collegabile ai wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. Al termine dei primi 9 mesi, il costo del canone è azzerabile accreditando lo stipendio o la pensione, con un dossier titoli attivo o con un patrimonio pari ad almeno 5.000 euro.

In più, grazie all’iniziativa in corso i nuovi clienti di Crédit Agricole possono ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon: 100 euro di cashback su carta Visa e gli altri 150 euro invitando fino a 6 amici ad aprire il conto di Crédit Agricole.

Come ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon con Crédit Agricole

La prima cosa da fare è aprire il conto corrente online Crédit Agricole entro il 5 settembre, inserendo il codice promozionale VISA nel campo apposito e sottoscrivendo la carta di debito Crédit Agricole Visa. Il passaggio successivo prevede l’utilizzo della carta di debito per un minimo di spesa di 500 euro e un massimo di 1.000 euro, in modo da ottenere 100 euro in Buoni Amazon.

Gli altri 150 euro in Buoni Regalo Amazon sono riscattabili invitando fino a 6 amici ad aprire il conto della banca francese. Per ogni amico che entrerà a far parte di Crédit Agricole si riceverà un buono regalo da 25 euro.

Il conto online di Crédit Agricole può essere aperto online tramite questa pagina dedicata. La procedura è molto semplice, richiederà solo pochi minuti del vostro tempo libero. Gli unici documenti richiesti sono un documento d’identità valido e la tessera sanitaria nazionale (verifica che non siano scaduti).