Ricevi 50€ di bonus subito con il conto aziendale HYPE Business

Se sei un professionista e stai valutando l’apertura di un conto aziendale, ti segnaliamo l’opportunità di ricevere 50 euro di bonus subito aprendo il conto HYPE Business. L’iniziativa ha preso il via a inizio mese e prevede l’inserimento di un codice promo dedicato in fase di registrazione. Ecco tutti i dettagli.

Come ricevere 50 euro di bonus con il conto aziendale HYPE Business

Per ottenere 50 euro di bonus occorre aprire HYPE Business, inserendo in fase di registrazione il codice promozionale HEYBIZ50. In seguito, i titolari del nuovo conto devono effettuare pagamenti per un valore cumulativo di almeno 100 euro entro i 30 giorni successivi all’apertura del conto.

Una volta raggiunto l’importo minimo richiesto, si riceverà un bonus di 50 euro a titolo di rimborso delle transazioni effettuate nelle settimane precedenti. Per quanto riguarda invece le tempistiche, la ricezione del bonus avverrà entro 15 giorni lavorativi dal raggiungimento dei 100 euro.

La promozione chiarisce inoltre che, ai fini del conteggio, sono validi sia i pagamenti con la carta fisica sia quelli con la carta virtuale. A tal proposito, al conto HYPE Business è associata una carta di debito Mastercard, grazie alla quale si ha accesso al programma Business Bonus, con sconti e promozioni su viaggi, gestione e formazione della propria attività.

Tra i vantaggi offerti dalla carta inclusa nel conto vi sono sconti fino al 35% su voli, noleggio auto e hotel con FinalPrice, il 15% di sconto sull’abbonamento annuale digitale di Harvard Business Review, l’accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza nei principali aeroporti italiani, il 20% sconto sul piano di abbonamento Zucchetti e un risparmio fino al 50% sui servizi di recupero IVA con VAT IT.

Sono poi inclusi nel canone mensile di 2,90 euro i bonifici ordinari e istantanei gratuiti, gli F24 semplificati, l’assistenza attiva sette giorni su sette e la funzionalità Tax Manager, pensata per chi è in regime forfettario e ha bisogno di un aiuto nel controllare le scadenze fiscali della propria attività.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale HYPE.