Ricevi 6 mesi di Apple Music GRATIS: ecco come fare

Apple Music ha lanciato una promozione imperdibile: ben 6 mesi di abbonamento gratuito. L’iniziativa è riservata a coloro che si abbonano utilizzando un iPhone, AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei. Avrai così l’opportunità di esplorare un vastissimo catalogo di oltre 100 milioni di brani, senza alcuna interruzione pubblicitaria. Ma non è tutto: con Apple Music potrai ascoltare la tua musica preferita sia online che offline, su tutti i tuoi dispositivi.

Ricevi 6 mesi di Apple Music

Puoi riscattare la promozione in pochissimi passaggi. Innanzitutto crea un account online, se già non ne hai uno. Dopodiché assicurati che il tuo iPhone o iPad siano aggiornati all’ultima versione. Connetti il tuo dispositivo audio idoneo e apri l’applicazione, autenticati con il tuo Apple ID e accedi alla promozione. Se hai un iPhone idoneo, ti basta aprire l’app Apple Music.

Ricorda che non è necessario acquistare nuovi dispositivi per usufruire di questa promozione: se possiedi già uno o più dispositivi idonei, sei comunque idoneo a ottenere i 6 mesi gratuiti. Tra i dispositivi idonei, citiamo: alcuni modelli di AirPods, di HomePod e Beats, inclusi Powerbeats.

Per quanto riguarda gli iPhone, invece, sono idonei tutti quelli in grado di supportare l’ultima versione di iOS, purché siano acquistati da Apple o rivenditori autorizzati. Puoi consultare l’elenco completo dei dispositivi idonei direttamente alla pagina della promozione.

Per aderire alla promozione è necessario avere un profilo: puoi abbonarti direttamente online, in pochissimi minuti. Sarà il tuo lasciapassare per ricevere ben 6 mesi di Apple Music, con tutta la sua ricchissima libreria, senza alcun costo aggiuntivo.