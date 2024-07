Ricevi fino a 100 euro in Buoni Amazon grazie a Conto Corrente Arancio

Se stai prendendo in considerazione la possibilità di aprire un nuovo conto online o di cambiare quello precedente, ti segnaliamo l’iniziativa promossa dalla banca olandese ING su Conto Corrente Arancio Più: aprendo il conto online entro il 9 settembre, e portando a termine dei semplici passaggi, è possibile ricevere fino a 100 euro in Buoni Amazon.

Conto Corrente Arancio Più è un conto online che offre il canone sia del conto che della carta di credito a zero, accreditando lo stipendio o la pensione. In più propone prelievi gratis in Italia e in Europa, più una carta di debito gratuita.

Come ricevere fino a 100 euro in Buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Secondo il regolamento dell’iniziativa di ING, occorre per prima cosa aprire Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre 2024, selezionando la carta di debito Mastercard e aggiungendo il codice ING2024.

Il secondo passaggio prevedere l’attivazione del conto tramite un bonifico di qualsiasi importo e della carta di debito con il primo acquisto. Questo dà diritto al primo Buono Amazon da 50 euro.

Per ricevere anche il secondo Buono Regalo, in modo da raggiungere così 100 euro, occorre spendere almeno 500 euro con la carta di debito associata al conto entro il 29 novembre.

Inoltre, è importante mantenere attivo il proprio conto con un saldo minimo di 200 euro e la carta di debito Mastercard fino a quando non si riceverà il premio via e-mail.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio Più tramite la pagina dedicata del sito ufficiale ING. Ricordati al momento dell’iscrizione di inserire il codice promozionale ING2024 e di selezionare la carta di debito Mastercard, come richiesto dalla promozione in corso.