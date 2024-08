Ricevi fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon con il conto di ING

Il gruppo bancario olandese ING offre fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon per quanti apriranno il Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre attraverso il codice ING2024 e selezionando la carta di debito Mastercard. L’apertura del conto avviene tramite questa pagina del sito ufficiale.

Sono diversi i vantaggi collegati a Conto Corrente Arancio Più. Tra questi si annoverano il canone gratuito con l’accredito dello stipendio, la carta di credito Mastercard Gold a zero canone, più i prelievi di contante in Italia e in Europa gratuiti, così come i bonifici SEPA (anche istantanei) e i bollettini.

Come ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon con ING

Il primo passaggio prevede l’apertura di Conto Corrente Arancio Più con il codice ING2024 entro il 9 settembre di quest’anno. Durante l’apertura del conto online, occorre selezionare anche la carta di debito Mastercard.

Con quest’ultima, poi, bisogna effettuare un primo acquisto di qualsiasi importo, così da ricevere il primo Buono Amazon da 50 euro. Il secondo lo si riceve spendendo almeno 500 euro entro il 29 novembre, sempre usando la carta di debito Mastercard.

Infine, è necessario mantenere attivo Conto Corrente Arancio Più con un saldo di almeno 200 euro e la carta di debito Mastercard. Questo fino a quando non si riceverà la conferma di invio del premio via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di apertura del conto.

Per poter richiedere il conto online Conto Corrente Arancio Più è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale ING. La procedura è semplice e veloce, alla portata di tutti, anche di chi non ha grande dimestichezza con il computer.