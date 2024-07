Ricevi fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Conto Corrente Arancio Più presenta un’offerta che combina convenienza e flessibilità con una serie di vantaggi significativi per i nuovi clienti e una promozione che include Buoni Regalo Amazon.it fino a 100€.

Canone azzerabile e prelievi gratuiti

Uno dei principali vantaggi del Conto Corrente Arancio Più è la possibilità di azzerare il canone mensile. Con l’accredito dello stipendio o di entrate ricorrenti di almeno 1.000€ al mese, il canone diventa zero. In alternativa, per chi non ha uno stipendio fisso, il canone è di 5€ al mese, offrendo comunque una gamma di servizi gratuiti.

I prelievi sono gratuiti in Italia e in Europa, e anche i bonifici SEPA, inclusi quelli istantanei, sono gratuiti, così come il pagamento di bollettini, F24, MAV e RAV.

Carte di Debito e Credito

Il conto include gratuitamente una Carta di Debito Mastercard e una Carta di Credito Mastercard Gold, entrambe senza canone. Le carte offrono anche opzioni di personalizzazione del PIN e limiti di spesa, rendendole flessibili e sicure per ogni esigenza.

Promozione Buoni Regalo Amazon.it

Fino al 9 settembre, aprendo un Conto Corrente Arancio Più e richiedendo una Carta di Debito Mastercard con il codice promozionale ING2024, è possibile ricevere fino a 100€ in buoni regalo Amazon.it. Per ottenere il primo buono da 50€, basta attivare il conto con un bonifico di qualsiasi importo e fare un acquisto con la carta di debito entro il 29 novembre. Il secondo buono si ottiene spendendo almeno 500€ con la stessa carta entro la stessa data.

Gestione delle spese e funzionalità digitali

Il Conto Corrente Arancio Più si distingue anche per le sue funzionalità digitali. Tramite l’App di ING, i clienti possono gestire le proprie spese, inviare denaro, pagare bollette e molto altro in pochi secondi. La personalizzazione del PIN e la possibilità di visualizzarlo direttamente dall’app semplificano ulteriormente la gestione delle carte.

Opzioni Alternative: Conto Corrente Arancio Light

Per chi preferisce un’opzione senza canone fisso, ING offre il Conto Corrente Arancio Light. Questo conto ha un canone zero ma prevede il pagamento per singole operazioni come prelievi, bonifici istantanei e bollettini. È una scelta ideale per chi non ha entrate ricorrenti o preferisce pagare solo per i servizi utilizzati. Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio clicca qui.