Ricevi il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

Nell’ambito dell’iniziativa “Vincoli 4% gennaio 2025”, Banca Mediolanum offre il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi a quanti apriranno SelfyConto entro il 10 marzo e costituiranno un deposito a tempo della durata di sei mesi entro il 10 aprile. Il regolamento della promozione chiarisce che è possibile vincolare un minimo di 100 euro e un massimo di 500.000 euro.

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30, con bonifici gratuiti istantanei e ordinari e una carta di debito fisica appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Tra le altre cose, sono gratuiti anche i prelievi in Italia e in area Euro, oltre ai principali servizi di home banking.

Per aprire un nuovo conto basta collegarsi a questa pagina del sito Banca Mediolanum.

Come ricevere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

Per ottenere il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi occorre per prima cosa aprire SelfyConto entro il 10 marzo. Il passo successivo prevede la costituzione di un deposito a tempo di sei mesi, con un vincolo minimo di 100 euro: la data ultima per aprire il deposito è il 10 aprile.

Inoltre, entro sette giorni prima che scada il deposito, il titolare del nuovo conto online deve accreditare il proprio stipendio. Se poi durante i sei mesi del deposito si ha la necessità di svincolare le somme depositate in precedenza, Banca Mediolanum offre l’opportunità di effettuare lo svincolo senza perdere gli interessi maturati fino ad allora.

L’apertura di SelfyConto avviene direttamente online su questa pagina del sito Banca Mediolanum. Per completare la procedura con successo sono richiesti un documento d’identità, il codice fiscale, uno smartphone, un indirizzo e-mail valido e l’identificazione tramite SPID, bonifico o webcam.